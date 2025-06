Estrela do boxe, Vasiliy Lomachenko anuncia sua aposentadoria

Um dos grandes nomes do boxe mundial de sua geração colocou um ponto final na sua carreira. Nesta quinta-feira (5), o ucraniano Vasiliy Lomachenko anunciou oficialmente sua aposentadoria da nobre arte, aos 37 anos de idade (confira o vídeo na íntegra abaixo).

Considerado por muitos como um dos maiores boxeadores da história, Lomachenko foi duas vezes medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos, em Pequim 2008 e Londres 2012. Já como profissional, o pugilista ucraniano se tornou campeão mundial em três divisões de peso diferentes: peso-pena, super-pena e peso-leve.

O astro da nobre arte se despede do esporte com um cartel profissional de 18 vitórias - 12 delas por nocaute - e três derrotas. Sua última apresentação no ringue da nobre arte aconteceu em maio do ano passado, quando superou George Kambosos Jr, por nocaute técnico, para conquistar os cinturões peso-leve da IBF (Federação Internacional de Boxe) e IBO (Organização Internacional de Boxe).

"Sou grato por toda vitória e derrota dentro ou fora do ringue. Sou grato por, com a minha carreira chegando ao fim, ter entendido a direção que uma pessoa tem que seguir para alcançar a verdadeira vitória, não apenas dentro do ringue", declarou 'Loma' - como ficou conhecido.

GOAT do boxe amador?

Antes mesmo de construir uma carreira de sucesso no boxe profissional, Lomachenko brilhou intensamente nas competições amadoras. O ucraniano terminou sua trajetória prévia à carreira profissional com um cartel de 396 vitórias e apenas uma derrota, além dos títulos olímpicos - currículo tão impressionante que o faz ser amplamente considerado como o GOAT (maior de todos os tempos) do boxe amador.

Vasiliy Lomachenko's full video message as he announces his retirement from boxing. pic.twitter.com/1r0xGiWyoC

- Ring Magazine (@ringmagazine) June 5, 2025

