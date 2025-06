Estêvão ficou devendo como titular na seleção? Alicia e RMP debatem

No empate sem gols entre Brasil e Equador, Estêvão fez sua estreia como titular da seleção. No Fim de Papo, Alicia Klein e Renato Maurício Prado analisaram a primeira partida do atacante palmeirense entre os 11 iniciais do Brasil.

Os colunistas concordaram que o desempenho de Estêvão foi prejudicado pelo espaçamento entre ataque e meio-campo e apontaram que é cedo para fazer cobranças sobre o jogador.

Alicia: Estêvão é futuro e não presente da seleção

É muito difícil dizer que o Estêvão decepcionou. Primeiro, por todo o coletivo que a gente falou. Segundo, por estar começando agora como titular, por ter 18 anos e por jogar em um time sem meio-campo. Todo jogador de frente que joga sem meio-campo tem o jogo prejudicado pelo coletivo.

Começar a dizer que o Estêvão é uma decepção é muita pressão, precipitado e perigoso até para um menino que está começando agora a trajetória na seleção. Ele é o futuro e não o presente da seleção e não é quem deveria ser mais cobrado no momento.

Alicia Klein

RMP: Estêvão precisa de força e não cobrança

Diante do que o ataque recebeu, o Estêvão não jogou mal. Ele não vai pegar a bola, driblar 10 e fazer o gol. Ele ainda não é o Lamine Yamal, talvez nunca seja, mas tem potencial para ser um jogador extraordinário - como é o Lamine Yamal.

Está se criando uma narrativa clubista de que o Estêvão não faz gol em clássico, que não faz não sei o quê. Eu queria o Estêvão com todos esses 'não faz gol'. O Estêvão é um jogador excepcional. Vamos dar força para ele porque é um dos poucos jogadores capazes de chegar em uma Copa do Mundo e desequilibrar.

Renato Maurício Prado

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.