Estêvão é subestimado no Brasil? PVC e Hernan divergem e esquentam debate

Elogiado por Carlo Ancelotti na véspera da estreia do italiano na seleção, Estêvão é subestimado no Brasil? No De Primeira, os colunistas André Hernan e Paulo Vinícius Coelho discordaram e esquentaram o debate.

Hernan: A gente não valoriza tanto o Estêvão

Eu me pergunto sobre a valorização do Estêvão no Brasil. Muito se fala assim: 'ah, o Estevão não faz gol em clássico, o Estevão não faz gol em jogo grande'. Tem o meme lá do Cuiabá Man.

A gente não sabe valorizar as nossas joias. E eu não estou colocando aqui clubismo na frente, porque ele é do Palmeiras e isso é opinião de torcedor que é rival. A gente não valoriza tanto o Estêvão como ele deveria ser valorizado.

Ele é um jogador com muito potencial. Será que teve que vir o Carlo Ancelotti aqui, olhar esse moleque e se encantar por ele? Estou falando torcida brasileira, brasileiro no geral -- a gente tem, sim, mania de pixotar os moleques.

André Hernan

PVC: Todo mundo aplaude o Estêvão nos estádios

Não teve, André. Não teve, desculpa. No Allianz Parque, não, eu nunca ouvi Cuiabá Man. Você ouviu no Allianz Parque ou na rede social? Eu tô falando do mundo real, então vamos falar do mundo real.

No Allianz Parque, em Itaquera, no Morumbi, na Vila Belmiro, todo mundo aplaude o Estêvão faz um ano e meio. São coisas diferentes. Ele vai se desenvolver, ele é um adolescente. Mas o fato é que ele passou pelo Palmeiras e não fez gol em clássico, isso é informação, não é uma coisa subjetiva — ele não conseguiu fazer gol em clássico.

Se a gente olhar só a rede social, a gente vai pirar, vai enlouquecer. Eu prefiro entender uma mistura de rede social e da vida real -- tem a vida na rua.

Paulo Vinícius Coelho

'Ancelotti impressiona com humildade': bastidores do 1º jogo pelo Brasil

Estreante do dia na seleção brasileira, Carlo Ancelotti impressiona nos bastidores pela humildade com que trata as pessoas e tenta aprender o português, relatou o repórter Eder Traskini no De Primeira.

O Ancelotti tem demonstrado muita humildade. Ele está nessa empreitada de aprender o português rápido e ele pergunta pra absolutamente qualquer um se aquela palavra que ele está usando está certa — ele está muito preocupado com conjugação verbal.

Qualquer um que estiver do lado, ele vai falar alguma coisa e pergunta: mas é 'eu saio ou eu?...' 'E como é que fala tal verbo se eu for?...' E ele pergunta pra qualquer um: pode ser jogador, membro da equipe técnica, diretor ou até o pessoal da comunicação -- ele pergunta pra todo mundo e quer muito aprender o português.

Eder Traskini

Segundo o repórter do UOL que cobre a seleção, a simplicidade de Ancelotti no trato interpessoal logo se impõe como referência para os jogadores.

O italiano, inclusive, elogiou Estêvão pela humildade — palavra que sempre utilizou para descrever Vini Jr. no Real Madrid, por exemplo.

Essa humildade do Ancelotti faz o jogador que está vendo um cara do tamanho do Ancelotti ser o técnico dele mostrar ainda mais serviço para poder se firmar nessa seleção.

Agora falta um ano para a Copa. Todo mundo que está aí chegou antes, vai sair todo mundo depois, está todo mundo dando o máximo porque a Copa do Mundo está chegando e todo mundo quer participar, quer estar no elenco.

Eder Traskini

O Brasil joga hoje (5) contra o Equador, às 20h (de Brasília), em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa, no primeiro jogo de Ancelotti como técnico da seleção.

