Brasil bate Estados Unidos no vôlei em 'revanche' olímpica e mantém 100%

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil bateu os Estados Unidos, no Maracanãzinho, na noite de hoje, e manteve os 100% de aproveitamento após as duas primeiras rodadas da Liga das Nações feminina. O triunfo por 3 sets a 0 (25/18, 25/17 e 25/19) teve um gostinho especial, uma vez que o confronto aconteceu 10 meses após as norte-americanas se tornarem algozes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Com o resultado, o time do técnico José Roberto Guimarães chegou a seis pontos, após superar a República Tcheca na estreia. Os Estados Unidos, por outro lado, ainda não pontuaram — perderam para a Itália, por 3 sets a 0, na rodada inicial.

A seleção brasileira volta à quadra no sábado, quando enfrenta a Alemanha, às 13h30. A despedida do Rio de Janeiro acontece no domingo, às 10h, contra a Itália, atual campeã olímpica.

A equipe verde e amarela busca o título inédito. Presente nas seis primeiras edições do torneio, o Brasil foi finalista três vezes consecutivas entre 2019 e 2022, ficou em quarto em 2018 e 2024, e em quinto em 2023.

Como foi o jogo

1º set

No primeiro set, Brasil e Estados Unidos acharam espaços e alteraram o comando do ritmo do jogo, com pontos consecutivos.

As norte-americanas estavam na frente até o 16-13, mas a equipe de José Roberto Guimarães conseguiu se impor, fez o bloqueio funcionar e virou, fechando em 25 a 18.

A parte inicial do jogo teve alguns destaques pelo Brasil, como Tainara, Lorena, Ana Cristina e Julia Bergmann, que foram as principais pontuadoras.

2º set

O segundo set começou parelho, com os times ponto a ponto no placar, mas o cenário mudou quando Ana Cristina foi para o saque e o time da casa abriu 7 a 3. Os EUA reagiram e encostaram, mas o Brasil conseguiu manter uma "margem de segurança" e caminhar à frente no placar.

Assim como aconteceu na estreia, contra a República Tcheca, os ataques com as ponteiras funcionaram e foi um caminho explorado. Aline Segato, uma das caras novas da seleção, entrou na reta final e fez um ponto de ace — marcado após análise do vídeo —, e empolgou a torcida. Com a dupla Macris e Ana Cristina entrosada, o Brasil chegou a 24 a 17 e fechou em um ponto de bloqueio.

Após o segundo set, o DJ colocou o tema do filme "Os Caça-Fantasmas", que parecia ser exatamente o que o time verde e amarelo estava fazendo: caçando o fantasma de Paris.

3º set

O Brasil começou o último terço do jogo mais confiante e logo abriu uma vantagem de 4 a 1 no placar, e manteve o ritmo. Quando estava 11 a 5, a arbitragem marcou um ponto para os EUA, mas o técnico Zé Roberto Guimarães reclamou de toque no bloqueio, confirmado pelo vídeo. Após isso, houve uma breve faísca entre os treinadores, mas os ânimos logo se acalmaram.

Com o domínio do duelo — e uma defesa consistente —, a equipe brasileira deu indícios de que fecharia sem sustos, e Zé Roberto fez alguns testes (colocou em quadra Jheovana, Roberta e Helena) na reta final. As norte-americanas ainda se animaram e tentaram encostar no placar, mas não foi o suficiente para alterar o rumo da partida, e o Brasil fechou em 25 a 19.