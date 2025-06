Yamal x CR7: Espanha bate França em jogo de 9 gols e terá Portugal na final

A Espanha está na final da Liga das Nações. Na Alemanha, a seleção espanhola chegou a abrir 5 a 1, viu a França quase conseguir um empate improvável, mas saiu vencedora por 5 a 4 e se garantiu na decisão.

Yamal deu mais um show e marcou dois gols. O primeiro após um pênalti sofrido por ele mesmo, e o segundo com um chute de bico à lá Ronaldo Fenômeno.

Outras joias da geração espanhola completaram o placar. Pedri, Nico Williams e Mikel Merino marcaram uma vez cada. Mbappé, Cherki — com um golaço —, Vivian (contra) e Kolo Muani descontaram para a França.

A Espanha vai encarar Portugal na decisão da Liga das Nações. O confronto, que será disputado na Alemanha, será realizado no domingo, às 16h (de Brasília). A França disputará o terceiro lugar contra a Alemanha.

Como foi o jogo

A Espanha foi a campo com: Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen e Cucurella; Zubimendi, Pedri e Mikel Merino; Nico Williams, Yamal e Oyarzabal. A França teve como titulares: Maignan; Kalulu, Konaté, Lenglet e Théo Hernández; Koné, Rabiot e Olise; Doué, Dembélé e Mbappé.

A França começou melhor e acertou a trave. A seleção francesa usou a velocidade do seu quarteto ofensivo para acelerar as jogadas e assustar a Espanha. A melhor chance no primeiro tempo, entretanto, saiu em jogada ensaiada de escanteio: Hernández ficou com a bola na entrada da área, soltou o pé e acertou o travessão.

A Espanha precisou de só três minutos. Quando apertou, a Furia foi letal duas vezes. Na primeira, aos 22, Yamal achou Oyarzabal na área. O centroavante ajeitou para Nico Williams soltar o pé e abrir o placar. Aos 25, Merino tabelou com Oyarzabal, recebeu cara a cara com Maignan e só tirou do goleiro.

Nico Williams comemora gol marcado pela Espanha contra a França na Liga das Nações Imagem: Annegret Hilse/REUTERS

A França tentou reagir após o baque, levou o terceiro, mas o gol foi anulado. A seleção de Mbappé ocupou o campo de ataque em busca de diminuir o prejuízo e só não teve sucesso porque Unai Simón parou Dembélé três vezes, além de Doué. Do outro lado, a Espanha fez o terceiro após Huijsen receber bola ajeitada de Zubimendi, mas ele estava impedido.

A vitória parcial virou massacre no começo do segundo tempo. Apesar França atacar mais, a Espanha fez mais dois com suas joias. Primeiro, Yamal foi derrubado por Rabiot na área. Na cobrança do pênalti, ele deslocou Maignan e fez o terceiro. Depois, Pedri recebeu de Nico Williams e fez o quarto.

Balde de água fria. A França chegou a descontar com gol de pênalti de Mbappé após ele ser derrubado por Pedro Porro. O que parecia o início de uma reação naquele momento foi por água abaixo quando Yamal apareceu de novo. A joia espanhola recebeu na área francesa e, mesmo apertado, arrumou um chute de bico para vencer Maignan.

Quase deu! Com o massacre momentâneo, a Espanha diminuiu o ritmo e deu a bola para a França e quase foi "punida". Estreando pela seleção francesa, Cherki recebeu na entrada da área, dominou e mandou o voleio para vencer Unai Simón. Ainda antes dos 40 minutos, Gusto alçou bola na área, Vivian foi mal no corte e mandou contra o próprio gol. A pressão cresceu nos minutos finais, Kolo Muani chegou a fazer o quarto em novo cruzamento, mas não foi o suficiente.