Escalação do Brasil: Ancelotti aposta em Estêvão em sua estreia na Seleção

A escalação do Brasil para a estreia do técnico Carlo Ancelotti à frente do time canarinho, nesta quinta-feira, contra o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, está definida. A novidade fica por conta do garoto Estêvão, do Palmeiras, uma das apostas do treinador italiano para o duelo no estádio Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

A partida desta quinta-feira marca o pontapé inicial da "Era Ancelotti" na Seleção Brasileira. O treinador italiano, multicampeão com o Real Madrid, assume o comando do time canarinho com a missão de resgatar o bom futebol que há muito tempo não é apresentado pelos selecionáveis brasileiros.

A escalação do Brasil completa conta com Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Vinícius Júnior e Richarlison.

O Brasil iniciou a 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo na quarta colocação, com 21 pontos, atrás da líder Argentina, com 31, Equador, vice-líder, com 23, e Uruguai, terceiro colocado, com 21 tentos.

Os seis primeiros das Eliminatórias Sul-Americanas se classificarão diretamente para a Copa do Mundo. Já a seleção que ficar em sétimo lugar disputará uma repescagem em formato de playoff contendo seis seleções - duas delas se qualificarão para o Mundial.

Neste curto ciclo até a Copa do Mundo, Ancelotti terá a oportunidade de comandar a Seleção Brasileira em dez partidas oficiais antes de definir a convocação para o torneio, que será disputado nos EUA, Canadá e México, em 2026. Após a apresentação do elenco selecionado, o treinador italiano também deverá estar à beira do campo em mais dois jogos preparatórios.