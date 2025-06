Entenda em que pé estão as discussões para a reforma estatutária do Corinthians

As discussões para a reforma estatutária do Corinthians estão tomando conta das alamedas do Parque São Jorge nos últimos dias. A pauta ganhou ainda mais força após um protesto das torcidas organizadas, na última terça-feira. Elas invadiram a sede social do clube, exigiram mudanças e, dentre elas, pediram um estatuto modernizado.

Presidente da principal uniformizada do clube, Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico pediu aos conselheiros que os sócios do programa Fiel Torcedor tenham direito a voto no Corinthians.

"Vamos conversar com o Conselho para passar a nossa pauta da mudança do estatuto, que é o Fiel Torcedor ter direito a voto. Depois nós vamos conversar com os sócios do clube, precisamos de todo mundo. Esse modelo atual, em que quatro mil pessoas decidem o futuro do Corinthians, está ultrapassado. O corintiano de todo o lugar do mundo deve ter o direito de escolher o presidente. É isso que a gente quer", pontuou Alê.

O debate, contudo, não começou agora. Pelo contrário. As conversas são de longa data e tiveram início em meados de fevereiro de 2024, lideradas por Romeu Tuma Júnior, principal entusiasta do projeto.

Naquele mês, foi constituída uma Comissão de Reforma do Estatuto do Corinthians. O órgão era presidido por Antonio Goulart dos Reis, recentemente nomeado diretor de relações institucionais do clube por Osmar Stabile, presidente interino do Timão desde o afastamento de Augusto Melo. Com a saída de Goulart da Comissão, um novo nome ocupará o cargo.

O pré-projeto para a reforma estatutária já foi devidamente concluído. No decorrer do ano passado, houve uma série de audiências públicas e reuniões com todas as chapas do clube e com torcedores de todas as organizadas, como confirmou a Gaviões da Fiel em nota publicada na última quarta-feira. Todas apresentaram propostas que foram contempladas pelo Conselho Deliberativo para a elaboração do novo estatuto, que está em estágio avançado.

Encontro entre a diretoria da Gaviões da Fiel e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, em 12 de julho de 2024 (Foto: Divulgação)

O rito, entretanto, foi paralisado em virtude da abertura do processo de impeachment contra Augusto Melo por conta do caso VaideBet. Como o tema virou pauta principal das reuniões do Conselho, não houve avanço desde então. O entendimento é que sequer havia clima entre os membros para promover tais debates sobre o estatuto naquele momento.

As discussões serão retomadas logo após a Assembleia Geral dos sócios, última instância do processo de destituição, marcada para o dia 9 de agosto de 2025, das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.

Passada a Assembleia, haverá uma nova reunião com todas as lideranças das chapas do clube para definir o sistema de votação, entre outros tópicos. Isso porque o texto pode ser votado por completo, em uma única reunião, ou por blocos, o que demandaria mais encontros. Ainda há possibilidade e tendência de alterações no projeto, que estava pré-finalizado.

Assim que o texto estiver pronto, o Conselho irá deliberar a aprovação do novo estatuto para que, posteriormente, ele seja votado em uma Assembleia Geral, com a presença dos associados. Se aprovado, entrará em vigor de maneira imediata.

Como apurou a Gazeta Esportiva, membros do Conselho Deliberativo do clube acreditam que todo o processo será finalizado até o final de 2025.

Confira como foi o dia do Coringão direto do CT! ? Assista completo no YouTube ?? https://t.co/jGFqD4w0Dt#VaiCorinthians pic.twitter.com/Ehz6zlTSlX ? Corinthians (@Corinthians) June 4, 2025

CONSELHO TIRA LIÇÕES DO ATO DE AUGUSTO

O ato de Augusto Melo no último sábado, dia 31 de maio, deixou o Conselho Deliberativo do Corinthians em alerta. O presidente teve apoio de três membros da Comissão de Ética e uma das secretárias do CD para tentar reassumir a presidência do clube por meio de documentos que sequer eram oficiais.

Os personagens não tiveram sucesso, mas o ato abriu os olhos do Conselho. Integrantes do CD entendem que o novo Estatuto não pode dar margem para novas interpretações, como aquela do último dia 31. Esta, portanto, deve ser uma das pautas de discussão no segundo semestre para que o texto fique ainda mais completo.

FIEL TORCEDOR PODERÁ VOTAR?

O direito a voto para sócios-torcedores do clube é uma das principais pautas da reforma estatutária do Corinthians. Foi, inclusive, a proposta apresentada pela Gaviões da Fiel ao presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior.

O pedido foi atendido no pré-projeto, mas alguns pontos ainda precisam ser debatidos. Os conselheiros discutem se irão criar um novo plano para o programa Fiel Torcedor ou estipular regras para definir qual sócio-torcedor terá direito a participar das eleições. Como, por exemplo, a partir de qual idade um sócio poderá votar, quantos anos de adimplência para ter o direito, entre outros quesitos.

De todo modo, esta será uma das novidades do novo estatuto do Corinthians. Atualmente, o colégio eleitoral é formado por aproximadamente 4,5 mil associados do clube social. Alguns dos critérios são: ter mais de cinco anos de associação, ser o titular do plano e estar com as mensalidades em dia. Com a mudança que está por vir, o colégio eleitoral aumentará. Resta saber diante de quais regras.