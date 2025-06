Empresário de Kayla Harrison revela plano ambicioso envolvendo volta de Amanda Nunes ao UFC

Depois de brilhar durante anos na PFL, Kayla Harrison terá a chance de conquistar seu primeiro título no Ultimate neste sábado (7), ao desafiar Julianna Peña no 'co-main event' do UFC 316, em Newark (EUA). Mas, no que depender do seu empresário, a judoca americana não vai parar por aí.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Ali Abdelaziz revelou ter um plano extremamente ambicioso traçado para o futuro de sua cliente. A estratégia traçada pelo empresário, que obviamente depende da vitória de Kayla neste sábado, consiste em promover duas superlutas entre a americana e a brasileira Amanda Nunes.

Considerada por muitos como a 'GOAT' (maior de todos os tempos) do MMA feminino, a 'Leoa' pendurou as luvas em junho de 2023, quando ainda ostentava os cinturões peso-galo e peso-pena (66 kg) do UFC. Porém, ao que tudo indica, a baiana deve abandonar a aposentadoria e voltar à ativa, e a possibilidade de enfrentar Harrison uma vez - ou duas - parece ter sido fundamental para esta decisão.

"Isso é o que eu quero que ela faça, esse é o plano: eu quero que a Kayla conquiste o título no sábado e Amanda Nunes volte. Nós vamos lutar pelo cinturão até 66 kg. Kayla vai vencê-la até 66. Amanda vai descer para 61 (kg). Kayla vai vencê-la no 61, aí Kayla vai ter dois títulos do UFC. É isso que eu quero fazer", detalhou o empresário.

De companheiras de time a rivais?

Antes de serem potenciais rivais no UFC, Amanda Nunes e Kayla Harrison foram companheiras de equipe na 'American Top Team', academia baseada na Flórida (EUA). Inclusive, a ascensão da judoca americana no MMA e a possibilidade de um duelo futuro entre as duas foram apontados como fatores decisivos na saída da baiana da 'ATT' - rumor que sempre foi negado pela 'Leoa'.

