Em meio à oscilação, São Paulo vive pior sequência defensiva da temporada

O São Paulo vive um momento de oscilação entre as competições que disputa nesta temporada. A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía vai bem nas Copas (está nas oitavas da Libertadores e Copa do Brasil), mas tem decepcionado no Brasileirão, no qual ocupa a 12ª posição.

No último fim de semana, por exemplo, o São Paulo mais uma vez deixou a desejar no torneio nacional e foi derrotado pelo Bahia, por 2 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada. De pênalti, Luciano descontou para o Tricolor na reta final do jogo.

Em meio a tal oscilação, especialmente no Campeonato Brasileiro, o São Paulo passa pelo que é a sua pior sequência defensiva da temporada. O time são-paulino foi vazado nas últimas sete partidas, com nove gols sofridos. Neste recorte, foram três derrotas, três vitórias e um empate.

A série negativa na defesa conta com quatro jogos pela Série A, dois pela Libertadores e um pela Copa do Brasil. Tal sequência foi iniciada com a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras pela Série A. Depois, o São Paulo empatou em 1 a 1 com o Libertard-PAR pela competição continental.

Contra o Grêmio, pelo Brasileiro, e Náutico, pela Copa do Brasil, duas vitórias por 2 a 1. Nas últimas três partidas, porém, a sequência piorou, com cinco gols sofridos em derrotas para Mirassol (2 a 0) e Bahia (2 a 1), e também no triunfo sobre o Talleres-ARG (2 a 1), pela Libertadores.

Antes disso, a pior série defensiva do São Paulo havia sido no início da atual temporada, com cinco jogos consecutivos sofrendo gols entre os meses de janeiro e fevereiro. Na época, foram sete gols em cinco partidas, com três vitórias e duas derrotas.

A equipe havia sido vazada sete vezes em nas vitórias sobre Corinthians (3 a 1), Portuguesa (2 a 1) e Mirassol (4 a 1), e nas derrotas contra Santos (3 a 1) e Red Bull Bragantino (1 a 0).

A pausa para a data Fifa pode ser uma oportunidade para que o técnico Luis Zubeldía possa corrigir os problemas defensivos apresentados pelo São Paulo recentemente. O Tricolor terá cerca de uma semana de treinamentos até seu próximo compromisso.

O São Paulo volta aos gramados apenas no próximo dia 12 de junho (quinta-feira) para enfrentar o Vasco. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 12ª rodada da Série A.

Para tal duelo, o Tricolor contará com reforços importantes. Alisson e André Silva podem retornar ao time após cumprirem suspensão na última rodada, assim como o treinador Luis Zubeldía também poderá voltar a ficar à beira do gramado depois de cumprir punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).