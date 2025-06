E a Natália? Valentina Shevchenko aponta Zhang Weili como próxima rival no UFC: "Ela merece"

Após derrotar Manon Fiorot em meados de maio, no UFC 315, duas opções de adversárias despontaram com mais força para Valentina Shevchenko: Zhang Weili e Natália Silva. Sem escolher uma das duas, a campeã peso-mosca (57 kg) chegou a recorrer ao apelo de seus fãs para decidir seu próximo desafio no Ultimate. E, ao que tudo indica, a voz do grande público ecoou mais em direção da chinesa, visto que 'Bullet' está de olho em uma superluta entre campeãs.

Invicta no Ultimate, Natália derrotou Alexa Grasso em grande estilo na última rodada e assegurou a primeira posição do ranking da divisão até 57 kg. Na categoria, a brasileira seria a próxima desafiante natural ao cinturão. Mas sua principal concorrente está na categoria dos palhas (52 kg). Extremamente dominante, Zhang Weili já deixou claro seu interesse em competir por um possível bicampeonato no UFC. Tal cenário parece ser o 'plano A' no momento.

"O peso-mosca é a categoria mais emocionante agora, são tantas lutadoras boas e talentosas. Mas do outro lado, você tem a campeã dos palhas, Zhang Weili. Ela construiu a carreira, ela merece muito (essa superluta) por conta das suas defesas de título. Sinto que neste momento ela merece essa luta. A Weili tem a mesma paixão pelas artes marciais que eu e tem essa mentalidade de: 'Não importa o que aconteça, fama ou qualquer coisa'. Ela é bem leal e se sente bem nas artes marciais, é disso que gosto nela. Tenho escutado os meus fãs e é isso que eles querem ver", opinou Valentina, durante a programação da 'ESPN' americana após a transmissão do card do UFC Vegas 107

Natália sobe o tom de olho no título

Atenta ao atual cenário, Silva sobe o tom e faz campanha para ser agraciada com o próximo 'title shot' da categoria. Na visão da especialista em taekwondo, uma superluta entre campeãs seria justificada se não houvesse opções claras e inéditas como desafiantes ao cinturão. E, hoje, este não é o caso, já que Natália e Virna Jandiroba, que lideram os rankings de suas categorias, seriam desafios inéditos para Shevchenko e Zhang Weili, respectivamente. Agora resta saber por qual rota a alta cúpula do Ultimate irá seguir.

