Dos gols marcantes ao adeus melancólico: a trajetória de Furch no Santos

Julio Furch está perto de deixar o Santos. O atacante pediu à diretoria para rescindir o seu contrato de forma antecipada. O vínculo é válido até o final de 2026.

O argentino chegou ao Alvinegro Praiano em julho de 2023 e foi um dos poucos que se salvou no rebaixamento para a Série B. Na época, ele fez apenas três gols, mas todos foram marcantes. Ele fez o tento das vitórias sobre Grêmio (2 a 1), Bahia (2 a 1) e Goiás (1 a 0).

Os triunfos deram um gás ao clube na luta contra o descenso. Na última rodada, entretanto, a equipe paulista perdeu para o Fortaleza e caiu pela primeira vez na história.

Em 2024, Furch começou o ano como titular. No Paulistão, disputou 13 dos 16 compromissos da equipe. O atleta seguiu no time na Série B, porém acabou ficando de fora de algumas partidas por conta de uma pubalgia. Na segunda metade do ano, ele ainda perdeu a posição para Wendel Silva.

Foram 28 aparições na Segunda Divisão, sendo 12 entre os 11 iniciais, com três bolas na rede.

Já em 2025, com a chegada de Pedro Caixinha, Furch saiu dos planos e passou a treinar separado. Assim, ele não entra em campo desde o dia 17 de novembro. Neste período, o Peixe tentou rescindir com o argentino, que não aceitou.

Em meados de maio, então, o técnico Cleber Xavier decidiu reintegrar Furch aos treinos com o elenco. O jogador de 35 anos, entretanto, não chegou a entrar em campo nenhuma vez.

Ao todo, são 63 aparições com a camisa alvinegra, com nove gols e uma assistência. Furch, aliás, aparece em nono lugar no ranking de maiores artilheiros estrangeiros da história do Santos.

No atual elenco do Peixe, Cleber Xavier conta com Tiquinho Soares e Deivid Washington para o posto de centroavante.