Desfalques de titulares desafiam Abel em início de preparação para a Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras terá, ao todo, 10 dias de preparação antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes, que acontece no dia 15 de junho. O Verdão dá o pontapé inicial visando a primeira rodada, contra o Porto, na tarde desta quinta-feira, na Academia de Futebol. O duelo acontece a partir das 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Em um primeiro momento, porém, Abel Ferreira não terá todo o elenco à disposição. Ele conta com os desfalques dos oito convocados para defender as respectivas seleções nesta data Fifa de junho, incluindo alguns de seus titulares.

Estarão de fora os primeiros dias da preparação da equipe os zagueiros Gustavo Gómez (Paraguai), Benedetti (Brasil sub-20), o lateral esquerdo Piquerez (Uruguai), os meias Richard Ríos (Colômbia) e Emiliano Martínez (Uruguai), os atacantes Facundo Torres (Uruguai), Estêvão (Brasil) e Luighi (Brasil sub-20).

Desses convocados, apenas Benedetti e Luighi não podem ser considerados titulares na equipe palmeirense. Sendo assim, Abel terá o desafio de dar os primeiros passos visando o Porto sem seis dos jogadores que são fortes candidatos para começar jogando o confronto.

A delegação palmeirense chega aos Estados Unidos já no início da próxima semana, desfalcada, portanto. O grupo formado por oito jogadores viajam ao local apenas depois do dia 10, quando termina a data Fifa. Os atletas viajarão no avião da presidente Leia Pereira e devem chegar ao país norte-americano no dia 11.

O Palmeiras terá como sede a cidade de Greensboro, na Carolina do Norte, e irá realizar seus treinamentos durante a primeira fase nas instalações da Universidade da Carolina do Norte. Além de Porto, o Verdão enfrenta o Al-Ahly e o Inter Miami na fase de grupos.