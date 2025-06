Coritiba empata com Botafogo-SP e perde chance de encostar no líder Goiás pela Série B

Nesta quinta-feira, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba visitou o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz e empatou sem gols.

Com o resultado, o Coxa, segundo colocado, agora com 20 pontos, desperdiçou a chance de encostar no líder Goiás, que se encontra com 23 somados e uma partida a menos. O Botafogo-SP, por sua vez, escapou parcialmente da zona de rebaixamento. A equipe subiu para a 16ª colocação, com 11 pontos, um a mais que o Criciúma. O Tigre, porém, ainda joga na rodada.

O Coritiba retorna aos gramados no próximo dia 15 de junho (domingo), contra o Atlético-GO, pela 12ª rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. O Botafogo-SP, por sua vez, encara o Paysandu na sexta-feira (13), às 21h35, no Mangueirão, também pela 12ª rodada da competição nacional.

O Coritiba teve grande chance de abrir o placar aos 21 minutos do segundo tempo. Lucas Ronier fez boa jogada individual e tocou para o meio da área. O goleiro Victor Souza, do Botafogo-SP, se atrapalhou na jogada, mas o zagueiro Risso conseguiu tirar o perigo antes do chute de Gustavo Coutinho.