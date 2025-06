Corinthians divulga detalhes do tratamento da lesão de Yuri Alberto

Nesta quinta-feira, o Corinthians divulgou um vídeo com alguns detalhes do tratamento do atacante Yuri Alberto. O camisa 9 se recupera de uma fratura no processo transverso de L1, à direita, da coluna.

Yuri Alberto tem feito tratamento com o Recovery da HTM Eletrônica. Tal aparelho consiste em um campo eletromagnético de alta intensidade, que serve para ajudar no processo de recuperação.

"Está nos ajudando no tratamento do Yuri. Principalmente em relação, neste momento, à dor e para acelerar o processo de cicatrização, acelerar esse processo de recuperação. É uma aparelho de alta tecnologia", explicou Bruno Gorgatte, fisioterapeuta do clube, em entrevista à Corinthians TV.

O processo de recuperação do centroavante alvinegro está sendo acompanhado de perto pelo departamento médico do clube.

Lesão de Yuri Alberto

Yuri Alberto sofreu uma fratura óssea (fratura no processo transverso de L1 à direita) após o jogo contra o Atlético-MG, no último dia 24 de maio.

Inicialmente, após uma primeira avaliação médica, o Corinthians havia identificado uma contratura na região lombar do jogador. Entretanto, Yuri Alberto continuou a reclamar de dores e foi levado ao hospital Mater Dei, em Belo Horizonte. No local, foi constatada a fratura óssea.

O Corinthians não divulgou um prazo de recuperação para o atacante, mas a tendência é que ele retorne aos gramados apenas após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

O Timão, inclusive, tem sofrido com a ausência de Yuri Alberto. Na atual temporada, o camisa 9 disputou 35 partidas, com 13 gols e uma assistência.