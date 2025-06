Copa do Mundo de clubes: Veja o raio-x do Grupo C da competição

A Copa do Mundo de clubes está prestes a começar. A partida de abertura do novo torneio organizado pela Fifa acontece no dia 14 de junho, sábado, às 21h (de Brasília), quando Al Ahly-EGI e Inter Miami-EUA se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami.

Como uma forma de aquecimento para a grande competição, a Gazeta Esportiva está fazendo um raio-x de cada grupo da Copa do Mundo de clubes. Assim, o amante do futebol pode saber o que está por trás de cada jogo.

Desta vez, veja tudo que você precisa saber sobre o Grupo C, que possui Bayern de Munique, Boca Juniors, Benfica e Auckland City-NZL. Veja abaixo:

Bayern de Munique

Sem dúvidas nenhuma, o Bayern de Munique é o grande favorito do grupo. Os alemães vêm de uma boa temporada, onde voltaram a conquistar a Bundesliga após o vice-campeonato em 2024.

Na Liga dos Campeões, a equipe foi eliminada pela Inter de Milão, que posteriormente seria uma das finalistas da competição. Por fim, na Copa da Alemanha, o Bayern foi despachado pelo Bayer Leverkusen, ainda em dezembro do ano passado.

Para a competição, o Bayern de Munique aposta em seu ataque letal para ir o mais longe possível. Liderado por Harry Kane, artilheiro da equipe no ano com 38 gols, o setor ofensivo conta com nomes de peso, como Thomas Muller, Jamal Musiala e Leroy Sané.

O Bayern de Munique, que busca seu pentacampeonato mundial (1976, 2001, 2013 e 2020), estreia na Copa do Mundo de clubes no dia 15 de junho, domingo, às 13h, contra o Auckland City, no TQL Stadium, em Cincinatti.

Boca Juniors

Após um começo de 2025 conturbado com a queda na pré-Libertadores para o Alianza Lima-PER, o Boca Juniors vai à Copa do Mundo de clubes em alta. Os argentinos demitiram o técnico Fernando Gago e trouxeram Miguel Angel Russo, que conseguiu fazer que com os Xeneizes jogassem melhor.

O resultado foi um bom desempenho no Torneio Apertura do Campeonato Argentino, o primeiro turno da competição. Em seu grupo, que continha 15 equipes, o Boca ficou na segunda posição com 33 pontos, empatado com o líder Argentinos Juniors. Se considerar a tabela anual da liga, com os 30 clubes participantes, o time de La Bombonera fica na terceira colocação.

Entretanto, após um bom desempenho na primeira fase, o Boca Juniors foi eliminado em casa nas quartas de final, ao ser derrotado pelo Independiente por 1 a 0.

O principal nome do elenco é o experiente atacante uruguaio Edinson Cavani, mas o destaque tem sido o argentino Miguel Merentiel, ex-Palmeiras. Ele é o artilheiro da equipe na temporada com seis gols, além de ter contribuído com três assistências.

O Boca possui é três vezes campeão Mundial (1977, 2000 e 2003) e estreia na Copa do Mundo de Clubes no dia 16 de junho, segunda-feira, contra o Benfica, às 19h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Benfica

O Benfica terminou a temporada de forma melancólica. A equipe do Estádio da Luz foi vice-campeão do Campeonato Português na última rodada e perdeu a final da Taça de Portugal. Em ambas as oportunidades, o campeão foi o arquirrival Sporting.

Na Liga dos Campeões, após fazer 13 pontos em oito jogos na fase de liga, o Benfica foi eliminado nas oitavas de final pelo Barcelona.

O grande destaque e esperança de gols do Benfica é o atacante grego Vangelis Pavlidis, que marcou 19 gols e deu sete assistências no Campeonato Português.

O Benfica busca seu primeiro título mundial e estreia na Copa do Mundo de Clubes contra o Boca Juniors, no dia 16 de junho, segunda-feira. O jogo começa às 19h e será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami.

Auckland City

Por fim, está o Auckland City, da Nova Zelândia, considerado o grande azarão da chave. Os neozelandeses ganharam a única vaga da Oceania para a competição. O clube liderava o ranking do continente com sobras quando os critérios de classificação foram estabelecidos, em 2023.

Nesta temporada, o Auckland City conquistou a Liga dos Campeões da Oceania, ao vencer a final por 2 a 0 contra o Hekari United, de Papua Nova Guiné. Além disso, no Campeonato Neozelandês, a equipe está na segunda posição, com 25 pontos após 13 rodadas.

O Auckland City encara uma pedreira logo em sua estreia. No dia 15 de junho, domingo, às 13h, a equipe encara o Bayern de Munique no TQL Stadium, em Cincinatti.