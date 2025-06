Com trabalho tático, Corinthians faz segundo treino de olho em duelo contra o Grêmio

Na manhã desta quinta-feira, o Corinthians deu sequência à preparação para o duelo contra o Grêmio, válido pelo Campeonato Brasileiro. Esse foi o segundo treino da equipe em meio à data Fifa.

No Campo 1 do CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores fizeram um trabalho de força no gramado comandado pela equipe de preparação física. Depois, os atletas participaram do aquecimento seguido por um trabalho de ataque e defesa em superioridade numérica.

Já no Campo 2, o técnico Dorival Júnior promoveu uma atividade tática de enfrentamento. Por fim, os atletas participaram de complementos por posição.

Assim como na última quarta-feira, oito jovens da base completaram as atividades: os goleiros Cadu (2005) e Gustavo Milani (2009); o zagueiro Gama (2008); os meio-campistas Bahia (2006) e Dieguinho (2007); e os atacantes Gui Negão (2007), Kauê Furquim (2009) e Nicollas (2008).

Para este período de treinos durante a data Fifa, o Corinthians tem a ausência de sete atletas convocados. São eles: Hugo Souza (Brasil), Memphis Depay (Holanda), Romero (Paraguai), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela), Carrillo (Peru) e Breno Bidon (Seleção Brasileira sub-20).

Já Raniele (lesão muscular na coxa esquerda) e Yuri Alberto (fratura em uma das vértebras da lombar) continuam entregues ao departamento médico. Gustavo Henrique, por sua vez, segue no processo de transição física.

O Corinthians volta a treinar na manhã desta sexta-feira, também no CT Dr. Joaquim Grava. O técnico Dorival Júnior, pela primeira vez, terá uma semana livre de trabalhos em virtude da data Fifa e poderá fazer as correções que julgar necessárias.

O Timão só retorna aos gramados no dia 12 de junho, uma quinta-feira, para enfrentar o Grêmio. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 12ª rodada do Brasileirão. Esse será o último compromisso da equipe antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes.