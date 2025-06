Com janela aberta, trio corre risco e tenta provar valor no Santos

Com a abertura da janela de transferências especial, o Santos está mapeando jogadores no mercado. Uma posição que pode ser reforçada é a lateral direita. Apesar de ter algumas opções para o setor, o Peixe ainda não firmar ninguém no posto.

Atualmente, Aderlan, Leo Godoy e JP Chermont brigam pela titularidade. Nenhum dos três, contudo, é unanimidade. Não à toa, na derrota de 1 a 0 para o Botafogo, o técnico Cleber Xavier decidiu improvisar o lateral esquerdo Escobar na direita.

Dos três laterais direito de origem, Leo Godoy é que vinha recebendo mais chances. O argentino foi contratado no começo do ano. Ele começou a temporada como titular de Caixinha, mas chegou a perder espaço antes de voltar aos planos. Ao todo, são 18 partidas (13 como titular) e um gol.

Chermont, por sua vez, sempre gerou muita expectativa na torcida, porém não está conseguindo corresponder. O Menino da Vila entrou em campo 14 vezes, sendo 10 entre os 11 iniciais. O jogador de 19 anos não atua desde o dia 4 de maio, quando entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Grêmio.

Aderlan, por sua vez, vem sendo atrapalhado por lesões. O experiente lateral se recuperou de uma grave contusão no joelho recentemente. Ele disputou três jogos e acabou sofrendo com dores musculares. Assim, ele está entregue ao departamento médico de novo.

Com os três em baixa, portanto, a diretoria estuda a contratação de um novo jogador para o setor. A janela de transferências especial por conta do Mundial de Clubes abriu no último domingo e fecha dia 10. Depois, o período de contratações será de 10 de julho a 2 de setembro.

Por conta da data Fifa, o Santos volta a campo apenas no dia 12, quando visita o Fortaleza, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até lá, o trio tenta provar o seu valor nos treinos para evitar o acréscimo de concorrência.