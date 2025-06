Com Gómez titular, Paraguai vence Uruguai e passa o Brasil nas Eliminatórias

Nesta quinta-feira, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o Paraguai recebeu o Uruguai no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Matías Galarza e Julio Enciso. Gustavo Gómez, zagueiro do Palmeiras, esteve entre os titulares da seleção mandante.

Com o resultado positivo, o Paraguai emendou o nono jogo invicto (cinco vitórias e quatro empates) e subiu para terceiro lugar, ultrapassando o Brasil, que seguiu em quarto após o empate sem gols com o Equador. O Uruguai, por sua vez, completou a quarta partida sem triunfo (dois empates e duas derrotas). Assim, seguiu com os mesmos 21 somados e caiu para a quinta posição.

O Paraguai retorna aos gramados na próxima terça-feira, contra o Brasil, pela 16ª rodada das Eliminatórias. A bola rola às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena. No mesmo dia e rodada do torneio, o Uruguai recebe a Venezuela, no Estádio Defensores del Chaco. Desta vez o duelo está marcado para às 20h.

O primeiro gol do Paraguai foi marcado logo no início, aos 13 minutos de partida. Matías Galarza aproveitou a bola mal afastada pela defesa do Uruguai e completou de cabeça para as redes.

Julio Enciso, aos 35 da etapa final, foi quem ampliou. O atleta do Paraguai aproveitou a oportunidade e converteu a cobrança de pênalti ao deslocar o goleiro Santiago Mele.