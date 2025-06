Coco Gauff domina zebra francesa e volta à final de Roland Garros

Três anos depois, Coco Gauff está de volta à final de Roland Garros. Superada apenas pela campeã do torneio, Iga Swiatek, nas últimas três edições, a americana, atual vice-líder do ranking mundial, terá sua segunda chance para triunfar em Paris. Ela garantiu sua vaga nesta quinta-feira, ao superar a convidada francesa Lois Boisson, #361 do mundo, por 6/1 e 6/2.

Desta vez, Coco não terá Iga pela frente na final. A polonesa, tetracampeã (2020, 2022, 2023 e 2024) foi eliminada também nesta quinta-feira pela atual número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka. As duas duelarão pela 11ª vez, e o histórico de confrontos diretos está empatado em 5 a 5 no momento. Será a segunda final de slam entre elas, e a americana levou a melhor na primeira: fez 2/6, 6/3 e 6/2 para conquistar o título do US Open de 2023.

Como aconteceu

Desde os games iniciais, Gauff mostrou-se bastante consistente, desafiando Boisson a ser mais agressiva e buscar a definição dos pontos. Errando pouco, a americana viu a oponente cometer mais falhas e abriu vantagem rapidamente. O primeiro set terminou em apenas 38 minutos, por 6/1. Até ali, Gauff somata oito winners e sete erros não forçados contra quatro e 15 de Boisson, respectivamente.

A francesa até conseguiu um break point que lhe daria a dianteira no segundo set, mas não conseguiu converter. Gauff seguia mais sólida, errando menos, e foi com uma falha não forçada de Boisson pouco depois que a americana abriu 3/1 na parcial. A francesa esboçou uma reação e quebrou o saque da #2 do mundo, mas não chegou a igualar o placar. No sexto game, Boisson foi quebrada de zero, e Gauff abriu 4/2. Não deu mais para a francesa.