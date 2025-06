Casemiro sorri na volta à seleção e valoriza sistema defensivo de Ancelotti

Apesar do empate por 0 a 0 com o Equador, Casemiro sorriu. Não pelo resultado, em si, mas por ter voltado à seleção brasileira, agora comandado por Carlo Ancelotti.

O técnico com o qual venceu tanto no Real Madrid já deixa um contraste na relação com o volante, considerando os tempos do antecessor, Dorival Júnior.

"É uma alegria imensa voltar, voltar bem, ter a sensação de ser escolhido pelo treinador, da altura do treinador, então é importante, é importante a sensação. Muito feliz, cara, é emocionante voltar, estar de volta, vestir essa camiseta onde todo jogador sonha estar, então fico muito feliz, fico muito feliz de estar de volta", disse o volante, à TV Globo.

E mesmo em um dia de tropeço fora de casa, Casemiro preferiu valorizar o lado positivo: a solidez defensiva de um Brasil que veio de um 4 a 1 sofrido diante da Argentina.

"Em relação ao jogo, claro que era uma partida que a gente queria vitória, a gente sabia que era um jogo difícil, mesmo pela diferença de equipe, eles já estão mais consolidados, já tendo mais tempo, vinham jogando bem, eu acho que pouco a pouco a gente vai crescendo, tivemos um sistema hoje defensivo muito forte, sólido, apesar de eles ter um pouco mais a posse de bola. Muito sólido atrás, poucas oportunidades pra eles. Acho que esse é o caminho", comentou.

Casemiro volta a um ambiente no qual se sente à vontade e tem papel de liderança. Segundo ele, o clima no vestiário é um elemento capaz de contribuir para que o Brasil volte a dar espetáculo.

"Claro que, se tratando de Seleção Brasileira, sempre tem que ser melhor, tem que sempre ser dominante pro jogo. São apenas dois, três dias com o novo treinador, né? A gente sabe que no futebol não tem muito tempo para trabalhar, mas acho que a dinâmica tá boa, o ambiente tá bom, e tô muito feliz de ter voltado e voltar a essa sensação de alegria. O ambiente é excelente aqui", finalizou.

Depois do empate em Guayaquil, a seleção brasileira volta a São Paulo. Na terça-feira, tem jogo contra o Paraguai, também pelas Eliminatórias da Copa 2026.