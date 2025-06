Casemiro fala em novo ambiente da seleção, agradece Ancelotti e enaltece 'técnico dessa altura'

O empate por 0 a 0 da seleção brasileira contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 foi minimizado pelos jogadores após a partida. O destaque, nas palavras de Vinicius Júnior e Casemiro, que voltou ao time, foi a mudança de ambiente promovida pela chegada de Carlo Ancelotti.

O meia do Manchester United voltou a ser convocado após um ano e meio fora da equipe brasileira. Casemiro, além de comemorar o retorno, enalteceu o "tamanho" de Carlo Ancelotti. Com Dorival, o jogador ficou ausente das listas.

"Ter a sensação de ser escolhido por treinador dessa altura... é importante a sensação. Fico muito feliz", disse o atleta, que enalteceu o clima do grupo: "A gente sabe que tem de melhorar bastante. Valorizo bastante a experiência que ele (Ancelotti) tem. A primeira coisa (a fazer) é o ambiente. Devolver a confiança dos jogadores. Hoje já vimos um Vini querendo bola, com confiança. O Vini do Real Madrid".

Casemiro isenta Ancelotti pelo empate. Ele entende que há o que melhorar na frente, mas elogia a postura defensiva da seleção. "Claro que era uma partida que queríamos vitória. Sabíamos que era um jogo difícil, até pelas diferenças de equipe. Eles já estão mais consolidados, há mais tempo, vinham jogando bem", comparou.

"Pouco a pouco, vamos crescendo. Tivemos um sistema defensivo muito forte, sólido. Apesar de eles terem mais a posse de bola, estivemos muito sólidos atrás. Poucas oportunidades para eles", avaliou.

A análise de que o ambiente melhorou também é feita por quem já estava nas últimas convocações. Vinicius Júnior comemorou a estreia do técnico que chamou de "o melhor com quem ele pôde trabalhar".

"Claro que ele não teve tempo de mostrar seu trabalho, seu plano de jogo. Acredito que a torcida brasileira tem de seguir junto. A gente vai com força máxima (na próxima rodada). Jogar em casa é sempre bom. Faz tempo que a seleção não joga em São Paulo. Estou feliz em encontrar família, amigos e o povo brasileiro", projetou.

A seleção brasileira encara o Paraguai, na terça-feira, às 21h45, na Neo Química Arena. A depender de outros resultados, o time pode até já garantir a seleção na Copa.