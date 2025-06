Casares fala de ex-mulher como sua sucessora: 'Será mais combatida'

Julio Casares falou sobre a possibilidade de que sua ex-mulher, Mara Casares, o suceda na presidência do São Paulo. Ao Alt Tabet, do Canal UOL, ele disse torcer para que Mara desista de concorrer ao pleito, mas que, se eleita, ela terá o mandato questionado pelos torcedores e pela oposição.

Casares afirmou que Mara seria questionada por ser sua ex-esposa. "Ela vai ser mais combatida por ser mulher e por ter meu sobrenome. Vão dizer: 'o Julio colocou ela lá para ele comandar'. Presidência de clube é uma máquina de moer pessoas".

Ele disse preferir que a ex continue atuando na parte social do clube. "Ela trabalha muito bem na área social. Então, como gosto dela, que é mãe dos meus dois filhos, aconselo ela a não entrar nisso, porque desgasta muito. Acredito que ela vá continuar trabalhando, ajudando do jeito que ela faz".

O presidente do tricolor também destacou que "ainda é cedo" para pensar em sucessão, mas deseja que o próximo presidente do SPFC mantenha o trabalho desenvolvido por ele. "Somos fruto de uma coalizão. Então a coalizão vai ter que sentar e discutir para ver qual nome é melhor, com mais viabilidade. Quero um candidato que dê prosseguimento ao aspecto financeiro e que tenha esse linguajar importante de valorizar a base. Não adianta esse esforço agora e chegar um [presidente] com outro pensamento".

Casares dá prazo para quitar dívida do SPFC

Presidente revelou que assumiu o SPFC com um quadro "terrível" de time "desmotivado" e o clube "sem receita". "No primeiro mandato tínhamos a ideia de voltar ao autoestima do time, de ser competitivo e reconectar o torcedor com o clube. E conseguimos: ganhamos o Paulista, ganhamos a Copa do Brasil e a Supercopa. Essa reconexão aconteceu".

Ele destacou que para alcançar esses objetivos foi preciso fazer investimentos, o que aumentou a dívida do clube, mas que a dívida deverá ser paga até 2030. "Em 2027, 2028 o SPFC começa a dar os primeiros passos para disputar jogadores importantes com outros clubes com mais dinheiro em caixa, como o Palmeiras. Mas em 2030, no ano do centenário, o SPFC será um grande clube. Não vou iludir e dizer que no próximo ano já vai estar bom. Mas em 27, 28 vamos dar os primeiros passos para que em 2030 o São Paulo seja um player mundial".

SPFC vai virar SAF? Casares responde

Julio disse haver resistência interna para que o SPFC se torne uma SAF, mas a tendência é aderir a um modelo empresarial para o clube. "A SAF não é um milagre, mas acredito que o melhor modelo é algo que priorize a gestão do futebol. Não posso dizer que o SPFC vai virar uma SAF pura, mas é uma tendência que se o SPFC não tiver algum acordo empresarial, ele vai competir menos. Os clubes, mesmo os que não admitem SAF, e o SPFC tem essa resistência, tem que pensar no modelo empresarial se não vai ficar para trás".

