Casão: 'Neymar hoje não é melhor que Estêvão para a seleção'

Elogiado por Carlo Ancelotti, Estêvão é hoje mais jogador que Neymar e tem mais a contribuir para o futuro da seleção brasileira, analisou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quinta (5).

O Neymar é mais jogador que o Estevão? Por causa da história, mas não nesse momento -- o Neymar não é melhor que o Estêvão, o Estêvão é melhor que o Neymar nesse momento.

Casagrande

Para Casão, os elogios de Ancelotti a Estêvão na coletiva antes do confronto contra o Equador, hoje, às 20h, em Guayaquil, dão sinais do que o italiano espera de um craque da seleção.

Essa resposta dele sobre o Estêvão não foi só falando do Estêvão. Ele deu a característica do que ele quer de um jogador.

Ele elogiou as características técnicas do Estêvão, mas na hora que ele fala de humildade, de um bom garoto, de um cara que está afim, que é o futuro da seleção brasileira, ele está dando a característica de um jogador que ele quer como protagonista da seleção brasileira.

Casagrande

O colunista destacou que, afora a questão técnica, Neymar não corresponde as demais valências citadas por Ancelotti.

Que seja humilde. Neymar é humilde? Não. O Neymar está sendo bom garoto? Não. O Neymar tem comprometimento? Não.

Então, ele deu três características que não são só do Estêvão, mas de quem ele quer, do tipo de jogador que ele quer que trabalhe com ele. Ele poderia falar isso do Vini Jr., do Raphinha, do Richarlyson, ele poderia falar isso de vários jogadores brasileiros.

Casagrande

