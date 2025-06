Carol Meligeni avança às quartas de final no W75 de Caserta

Em mais uma boa atuação, a tenista paulista Carolina Meligeni Alves, atual número 283 do ranking da WTA, avançou às quartas de final do ITF W75 de Caserta.

Pelas oitavas de final, nesta quinta-feira, Carol venceu a italiana Aurora Zantedeschi, 332ª do mundo, por 6/4 6/3, em 1h37 de partida.

"Já sabia que não seria um jogo fácil, pois no ano passado fizemos um jogo bastante disputado e vencido por ela. Mas hoje consegui me impor mais, ser consistente principalmente nos momentos decisivos da partida. Estou feliz com a maneira que me comportei em quadra", afirmou Carol.

Nas quartas de final, nesta sexta, Carol terá pela frente a francesa Tiantsoa Rajaonah, 244ª do mundo. As duas se enfrentaram no ano passado, nas quartas do W35 de Chacabuco, na Argentina, com vitória da brasileira, por 4/6 7/1 7/6.