Carlinhos de volta ao Flamengo? Atacante não marca desde abril no Vitória

O atacante Carlinhos pode ser devolvido ao Flamengo. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, o Vitória estaria disposto a um acordo para enviar o atleta de volta à Gávea antes do final do ano, quando vence seu empréstimo.

No Vitória, Carlinhos não passa por boa fase. Seu último gol foi marcado em 27 de abril, no empate do time baiano contra o Grêmio.

Depois disso, Carlinhos entrou em campo em três oportunidades, somente uma como titular, e não apresentou o desempenho esperado.

O Vitória soma 10 pontos no Brasileirão e está na 16ª colocação, tentando se afastar da zona de rebaixamento. O time passa por mudanças em seu futebol e anunciou recentemente a chegada de Gustavo Vieira de Oliveira como novo diretor do departamento.

Carlinhos: há espaço no Flamengo?

Mesmo que deixe o Vitória, Carlinhos não deve ser aproveitado no Flamengo. O jogador já não fazia parte dos planos do técnico Filipe Luís no começo de 2025 e, por isso, acabou negociado.