Bruno Bulldog explica retorno ao Brasil antes do UFC 316: "Estava triste"

Depois de muitos anos morando fora do Brasil, o peso-mosca (57 kg) Bruno Silva está de volta ao seu país natal. Com compromisso marcado para o card do UFC 316, neste sábado (7), contra Joshua Van, 'Bulldog' fez seu camp de preparação em Piracicaba (SP), cidade na qual nasceu e foi criado. E a mudança, segundo o próprio lutador, não foi em vão.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Bruno Bulldog explicou o que motivou seu retorno ao Brasil. De acordo com o paulista, a distância da família e pessoas próximas já estava afetando sua vida. Sendo assim, o peso-mosca decidiu, pelo menos por ora, voltar às raízes e trocar a renomada academia 'American Top Team', na Flórida (EUA), pelos treinos menos badalados na sua Piracicaba.

"Dessa vez, eu fiz o camp em São Paulo, em Piracicaba, minha cidade natal, dessa vez foi nas raízes. Queria estar mais perto da minha família, da galera que começou comigo. Já estou há dez anos nessa luta, morando em academia, morando fora e eu estava meio 'tristão', precisava estar mais perto da família, aí decidi fazer (o camp) no Brasil dessa vez. Montei um time com a galera que eu comecei e foi ótimo. O tempo não volta, né. Tudo volta, mas o tempo não", explicou Bruno.

Camp de qualidade

Mesmo sem a mesma infraestrutura da American Top Team na sua cidade natal, o lutador brasileiro tentou compensar no material humano o que poderia perder neste aspecto. E para além do treino com colegas capacitados e da felicidade por estar em casa, Bruno Bulldog contou com sua experiência nesses quase 15 anos de carreira profissional para se preparar da melhor maneira possível.

"Consegui (treino de qualidade). Tem uma galera boa de treino, que começou comigo, profissionais... O Capitão (Eric Albarracin) me ajudou, trouxe um menino para me ajudar, o Ivan (Santos), lá de Natal, que é muito bom, bem parecido com o Joshua Van, muito igual. Depois de 15 anos nessa luta, o cara aprende, sabe o que tem que fazer", concluiu.

Brasil no UFC 316

Além de Bruno Bulldog, o Brasil estará representado por outros três atletas no UFC 316. Responsável por fazer a luta de abertura do card principal do show, Vicente Luque medirá forças com Kevin Holland. Já na parcela preliminar da edição sediada em Newark (EUA), além do próprio Bulldog, Brendson Ribeiro e Ariane Lipski entrarão em ação, contra Azamat Murzakanov e Wang Cong, respectivamente.

