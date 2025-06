Brasil empata sem gols com o Equador em estreia de Carlo Ancelotti

O Brasil empatou sem gols com o Equador nesta quinta-feira, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, em jogo válido pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e que marcou a estreia do técnico Carlo Ancelotti à frente do time canarinho.

Com o resultado, a Seleção Brasileira perdeu a oportunidade de encaminhar a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Restando três jogos para o fim das Eliminatórias, o time canarinho pode assegurar a vaga na próxima rodada, em casa.

A Seleção volta a entrar em campo na próxima terça-feira, quando recebe o Paraguai, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O jogo

A etapa inicial foi bastante equilibrada em Guayaquil. A primeira boa oportunidade de gol aconteceu aos 20 minutos, quando Estêvão roubou a bola no campo de ataque e tocou para Richarlison, mas a zaga interceptou o passe. Gerson ficou com o rebote e rolou para Vinícius Júnior chegar batendo de primeira, dentro da área, porém, Ordoñez conseguiu fazer o desvio para evitar o arremate do atacante do Real Madrid.

O Equador marcava presença no campo de ataque, mas não conseguia levar perigo à meta do goleiro Alisson. Entretanto, em levantamento na área, aos 26 minutos, os donos da casa quase abriram o placar após o arqueiro brasileiro tentar socar a bola, mas não alcançá-la, e um dos rivais completar para o gol no segundo pau. O chute, entretanto, foi bloqueado pela defesa brasileira.

A única outra oportunidade do Brasil no primeiro tempo foi aos 32, quando Casemiro recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou por cima do gol do Equador, sem muito perigo. Os donos da casa também chegaram a concluir um cruzamento com Yeboah, de cabeça, mas a bola não foi no alvo.

Segundo tempo

A etapa complementar teve o mesmo roteiro do primeiro tempo. Brasil e Equador se revezavam com a posse de bola, trocando passes entre as intermediárias, mas esbarrando na falta de criatividade para criar boas oportunidades de gol.

Da metade do segundo tempo para o final, o Equador passou a figurar com mais frequência no ataque. A eficiente marcação minou o jogo da Seleção Brasileira, que teve de correr atrás da bola e neutralizar as investidas dos donos da casa.

O Brasil só foi chegar com perigo aos 30 minutos, quando Vinícius Júnior avançou pela esquerda e tocou para Gerson, que deixou a bola passar para Casemiro chegar batendo de primeira, no cantinho, mas o goleiro Galíndez fez a defesa.

FICHA TÉCNICA



EQUADOR 0 X 0 BRASIL

Local: estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (Equador)



Data: 5 de junho de 2025, quinta-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Piero Maza (Chile)



Assistentes: Cláudio Urrutia (Chile) e Alejandro Molina (Chile)



VAR: José Cabero (Chile)

EQUADOR: Galíndez; Ordoñez, Pacho, Hincapié e Estupiñan; Vite, Alan Franco, Moisés Caicebo e Yeboah (Kevin Rodríguez); Minda (Preciado) e Angulo (Medina).



Técnico: Sebastián Beccacece

BRASIL: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães (Andreas Pereira) e Gerson (Andrey Santos); Estêvão (Martinelli), Vinícius Júnior e Richarlison (Matheus Cunha).



Técnico: Carlo Ancelotti.