Brasil bate EUA e assume liderança na Liga das Nações feminina de vôlei

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase da Liga das Nações feminina de vôlei, o Brasil enfrentou os Estados Unidos no Maracanãzinho por 3 sets a 0 (25/18; 21/17 e 25/19) e assumiu a liderança da competição.

Com o triunfo, o Brasil chegou aos seis pontos, agora na primeira colocação, à frente da vice-líder Polônia (6) apenas por critérios de desempate. De quebra, a Amarelinha também se manteve 100% na competição, com duas vitórias e duas partidas disputadas. Do outro lado, com a derrota, os EUA permaneceram sem somar, na 18ª posição.

O Brasil volta às quadras o próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), quando enfrenta a Alemanha. Nesta sexta, às 21h, os EUA encaram a República Tcheca.

PONTO DE RALLY? TEMOS ??? pic.twitter.com/TsW5rJBu00 ? Vôlei Brasil (@volei) June 6, 2025

Logo no primeiro set, o Brasil mostrou sua força. Mesmo com um início equilibrado, as brasileiras impuseram seu ritmo e fecharam a parcial por 25 a 18.

No segundo set, o domínio foi semelhante. O time mandante chegou a abrir 10 a 4, viu as norte-americanas encostarem em 13 a 11, mas retomou o controle, fechando em 25 a 17.

Com uma atuação segura na etapa final, o Brasil novamente se mostrou dominante, e o placar de 25 a 19 confirmou a vitória por 3 sets a 0, com autoridade e sem sustos na segunda rodada da primeira fase do torneio.