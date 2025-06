Botafogo vai precisar se remontar todo ano? Juca Kfouri e Lavieri debatem

A despedida de três jogadores titulares do Botafogo no meio da temporada - Igor Jesus, Jair e Cuiabano, e a busca por grandes reforços parece mostrar uma tendência da administração de John Textor. Juca Kfouri e Danilo Lavieri debateram como remontar o elenco pode afetar os objetivos da equipe no ano.

Os colunistas ponderaram ainda que um campeonato mais forte ajudaria o Brasil a segurar os melhores jogadores, avaliando se o Botafogo está realmente se reforçando nas trocas ou se está apenas buscando fazer mais dinheiro.

Juca: Igor Jesus vale mais que atacantes especulados no Botafogo

Fico muito chateado em ver o Igor Jesus indo embora. [...] Vale a pena? Eu continuo olhando para as SAFs com o idealismo de que elas devem fazer os clubes campeões e, depois, fechar o ano no azul. Ele tem 24 anos. O Joaquín Correa tem 30, o Luka Jovic tem 27, o Arthur Cabral tem 27.

São jogadores mais andados, com carreiras respeitadas em Milan, Inter de Milão e Benfica, ok. Mas o Igor vale mais que eles no momento. Isso que me chateia. A incapacidade de o futebol brasileiro segurar os jogadores.

Juca Kfouri

Lavieri: Brasil também luta contra vontade de sair dos atletas

O que é inalcançável hoje é a vontade dos jogadores. [...] Tem jogadores como o Scarpa, que já estava em uma idade mais avançada e largou tudo o que tinha, uma proposta maior do Palmeiras, para ganhar mais aqui, para morar e jogar na Inglaterra. Não deu certo. Depois, ele foi para a Grécia e agora está no Atlético-MG.

A gente poderia ser mais forte e vender melhor. A gente tem Palmeiras e Flamengo como exemplos hoje. [...] O ideal seria que os times estivessem organizados nesse ponto. Agora, quando bate no jogador, é muito difícil de recusarem. Eles crescem querendo jogar Champions League, Premier League.

Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.