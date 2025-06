Botafogo-SP e Coritiba ficam no empate em jogo movimentado pela Série B

Botafogo-SP e Coritiba ficaram no empate por 0 a 0, em partida disputada nesta quinta-feira no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi movimentado, mas os times não conseguiram tirar o zero do placar.

Cada um somou um ponto e agora o Coritiba chegou aos 20, permanecendo na segunda colocação, perdendo a oportunidade de colocar pressão no líder Goiás, que tem 23 e pode abrir ainda mais vantagem.

O Botafogo-SP, que briga na parte de baixo da tabela, soma 10 pontos e pode entrar na zona de rebaixamento, já que está na 16ª posição e os times do Z-4 ainda não jogaram na rodada.

Mesmo atuando fora de casa, o Coritiba começou tentando comandar as ações. Sem muitos espaços na defesa do Botafogo-SP, a equipe visitante apostou na posse de bola, principalmente em seu próprio campo. Em algumas oportunidades, os paranaenses tentaram explorar a profundidade, mas não tiveram sucesso e não conseguiram sair do zero na etapa inicial.

Pelo lado do Botafogo-SP, as jogadas eram mais diretas. Sem insistir na posse de bola, o time paulista tentava aproveitar os espaços em jogadas de velocidade, levando perigo à área defendida por Pedro Morisco. Apesar da movimentação, o primeiro tempo, de poucas oportunidades, terminou sem mudanças no placar.

Na etapa final, o Botafogo-SP voltou melhor, com Leandro Maciel se destacando no ataque, embora sem acertar a meta. O time da casa acumulou oportunidades, enquanto o visitante também respondeu, mas a partida seguiu sem grande emoção. Aos 16 minutos, Alexandre Jesus apareceu de frente para Pedro Morisco, mas não conseguiu finalizar com efetividade.

A melhor chance do Coritiba aconteceu aos 25 minutos, quando Gustavo Coutinho cabeceou com perigo e exigiu grande defesa de Victor Souza. O jogo, com muitas faltas e poucas finalizações claras, terminou com o placar zerado.

O Botafogo-SP volta a campo somente no dia 13, às 21h35, contra o Paysandu, no Mangueirão, em Belém. Já o Coritiba enfrenta o Atlético-GO no dia 15, às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 0 X 0 CORITIBA

BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jeferson, Ericson, Rafael e Gabriel Risso; Sabit, Gabriel Bispo e Leandro Maciel (Carrillo); Jonathan Cafu (Dramisino), Alexandre Jesus e Matheus Régis (Robinho). Técnico: Allan Aal.

CORITIBA - Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Bruno Melo e Zeca; Machado (Jacy); Geovane (Iury Castilho) e Josué (Carlos de Pena); Vini Paulista (Wallisson), Gustavo Coutinho (Dellatorre) e Lucas Ronier. Técnico: Mozart.

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Bispo e Leandro Maciel (BOT); Alex Silva, Zeca e Wallisson (COR).

ÁRBITRO - Luciano da Silva Miranda Filho (CE).

RENDA - R$ 45.635,00.

PÚBLICO - 1.821 torcedores.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).