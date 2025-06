Botafogo-SP e Coritiba abrem 11ª rodada da Série B em duelo de opostos

A 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será aberta na noite desta quinta-feira, quando a partir das 18h, Botafogo-SP e Coritiba se enfrentam na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP), em um jogo de opostos.

Enquanto o time paranaense aparece na vice-liderança com 19 pontos, quatro atrás do líder Goiás, os paulistas amargam a 17ª colocação da tabela de classificação, com nove, mesmo número do Criciúma, primeiro time fora do Z4, que leva vantagem no saldo de gols (-6 contra 0).

O Botafogo-SP chega para o confronto com uma sequência de duas partidas sem perder: vitória por 2 a 1 sobre o CRB e empate por 1 a 1 contra a Ferroviária. O desempenho recente aumenta a confiança do elenco e da torcida para buscar pontos fundamentais em casa.

Para a partida, o técnico Allan Aal pode ganhar reforços importantes. O volante Wesley Dias e o atacante Jefferson Nem foram liberados da transição física e voltaram a treinar com bola, podendo ser opções entre os relacionados.

Apesar das possíveis voltas, o treinador ainda não confirmou alterações no time titular. A tendência é manter a base que empatou por 1 a 1 com a Ferroviária na última rodada, apostando na estabilidade para conquistar a vitória.

Do outro lado, o Coritiba chega para a partida no interior paulista embalado com três vitórias consecutivas. Bateu o América-MG e Criciúma por 1 a 0 e superou o Avaí por 2 a 1, na última rodada, em seus domínios.

O time paranaense, entretanto, não contará com dois jogadores. O atacante Nicolas Careca está fora do jogo após sentir desconforto muscular, e o capitão, Sebástian Goméz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo também está fora.

Na última rodada, Careca foi substituído no intervalo por Lucas Ronier, que aparece novamente como opção para o setor ofensivo. Everaldo também pode ser uma alternativa para estar entre os titulares.

Em contrapartida, três jogadores serão relacionados pela primeira vez com a camisa do clube. São eles os atacantes Clayson e Iury Castilho, vindos do Mirassol, e o volante Jacy. Todos já estão no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e estão aptos para estrear.

A rodada segue na sexta-feira, quando Novorizontino e Chapecoense se enfrentam às 19h no Jorge de Biasi e Cuiabá e Paysandu medem forças na Arena Pantanal, a partir das 21h35. No dia seguinte, América-MG e Ferroviária batalham às 16h, e Avaí e CRB jogam às 20h30, na Ressacada.

No domingo, a partir das 16h, Goiás e Volta Redonda se enfrentam no Hailé Pinheiro, Athletico-PR e Atlético-GO medem forças às 18h na Ligga Arena, e Remo e Operário batalham no Mangueirão, a partir das 19h. A rodada acaba no dia seguinte, quando às 19h, Criciúma e Vila Nova jogam no Heriberto Hülse, e às 19h30, Amazonas e Athletic-MG batalham no estádio Carlos Zamith.

Confira todos os jogos da 11ª rodada:

QUINTA-FEIRA)

18h

Botafogo-SP x Coritiba

SEXTA-FEIRA

19h

Novorizontino x Chapecoense

21h35

Cuiabá x Paysandu

SÁBADO

16h

América-MG x Ferroviária

20h30

Avaí x CRB

DOMINGO

16h

Goiás x Volta Redonda

18h

Athletico x Atlético-GO

19h

Remo x Operário-PR

SEGUNDA-FEIRA

19h

Criciúma x Vila Nova

19h30

Amazonas x Athletic-MG