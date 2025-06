Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Kaio Pantaleão

O Botafogo anunciou, nesta quinta-feira, a contratação do zagueiro Kaio Pantaleão, junto ao Krasnodar, da Rússia. O brasileiro de 29 anos assinou um contrato de três anos e permanece no Glorioso até junho de 2028.

Revelado pelas categorias de base da Ferroviária, Kaio Pantaleão também teve passagens pelo Athletico-PR e Santa Clara-POR. O zagueiro estava no Krasnodar desde julho de 2019. Ao todo, já disputou 118 partidas com o clube russo, marcou três gols e deu duas assistências.

?? Leia mais em nosso site: https://t.co/BEV5Kje9oA ? Botafogo F.R. (@Botafogo) June 5, 2025

Na campanha do título do Krasnodar no Campeonato Russo desta temporada, Kaio disputou 13 jogos, sendo titular em 12 oportunidades, e marcou um gol. Segundo dados do Sofascore, o zagueiro teve médias de 1,6 interceptação, 1,8 desarmes e 3,3 bolas recuperadas por jogo na competição.

No Glorioso, Kaio Pantaleão vai disputar posição com Bastos, Alexander Barbosa, Jair e David Ricardo.

Preparação do Botafogo para o Mundial de Clubes

Essa foi a segunda contratação do Botafogo na janela de transferências especial, aberta para os clubes que vão disputar o Mundial de Clubes. O Alvinegro já anunciou a chegada do meia argentino Álvaro Montoro, na última terça-feira.

O Botafogo estreia no Mundial de Clubes no dia 15 de junho, domingo, às 23 horas (de Brasília), quando enfrenta o Seattle Sounders-EUA, no Lumen Field, em Seattle. As duas equipes integram o grupo B, com Atlético de Madrid-ESP e Paris Saint-Germain-FRA.