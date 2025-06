Bandeira de escanteio 'buga', e zagueiro do Brasil ajuda em conserto; veja

Uma bandeira de escanteio do estádio Banco Pichincha atrapalhou o andamento do jogo entre Equador e Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, hoje.

O que aconteceu

O problema aconteceu aos nove minutos do segundo tempo. A bandeira de escanteio do lado direito do ataque do Brasil saiu do lugar e ficou pendendo para dentro do gramado.

O "causador" do problema foi o bandeirinha Alejandro Molina. Ele pisou no objeto durante um ataque da seleção brasileira e ocasionou o dano.

O delegado da partida foi acionado para fazer a troca. Ele pegou uma nova bandeira para colocar no local, mas não conseguiu arrumar o problema.

Quem entrou em ação foi o zagueiro Alexsandro Ribeiro, do Brasil. O estreante pegou o objeto e conseguiu encaixá-lo no lugar devido.

O jogo ficou paralisado por cerca de dois minutos. Estêvão conseguiu fazer a cobrança do escanteio em seguida.