Austrália vence o Japão e fica perto de vaga na Copa do Mundo

A Austrália recebeu a seleção do Japão, hoje (5), pela nona rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. No Perth Stadium, os australianos venceram por 1 a 0, com gol de Aziz Behich.

Com o resultado, a seleção da Austrália segue na vice-liderança do grupo C, com 16 pontos, e pode carimbar sua presença na Copa do Mundo ainda nesta Data Fifa. Por outro lado, o Japão, que já garantiu sua presença na próxima edição do Mundial, lidera a chave, com 20 pontos.

As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira (10), pela décima rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas. A Austrália visita a Arábia Saudita, às 15h15 (de Brasília), no Estádio King Abdullah Sports City. Mais cedo, o Japão recebe a Indonésia, às 7h35, no Panasonic Stadium Suita.

O gol da vitória da seleção australiana saiu apenas aos 44 minutos do segundo tempo. Em jogada pelo lado direito, Riley McGree recebeu dentro da área, limpou a marcação e cruzou na linha de fundo. Aziz Benich apareceu para completar e mandou de primeira para o fundo do gol.