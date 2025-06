Augusto Melo volta a atacar Stabile e nega golpe no Corinthians

Augusto Melo voltou a dizer que se considera presidente do Corinthians. Afastado do cargo após votação no Conselho Deliberativo, o dirigente falou sobre os últimos acontecimentos do clube, em participação no programa Arena SBT.

No final de semana, Augusto Melo ingressou na sala do presidente em exercício Osmar Stabile, no Parque São Jorge, alegando ter direito de retornar ao cargo. Houve reações fortes de torcedores, principalmente das organizadas, mas ele negou que tenha praticado um golpe.

Confira as principais respostas de Augusto Melo

Ainda é o presidente do Corinthians?

"Estou afastado temporariamente, mas sigo no cargo pela Comissão de Ética e pela nova presidente do Conselho, porque o ex-presidente do Conselho foi afastado. Hoje temos a doutora Ângela, e por ela, eu sou o presidente do Corinthians. Sou presidente do Corinthians até a assembleia do dia 9 (de agosto). Não consigo despachar. Eles não reconhecem isso, e estamos esperando agora uma decisão judicial."

Augusto Melo reage à crise

"Eles sempre têm a maioria. Entrei com um grupo menor. Por que agora voltou o diretor financeiro de 2023, que deixou de colocar muitas coisas na conta? Por que voltou o mesmo? Por que não renovam, que é o que tentamos fazer? O Corinthians é isso: às vezes não se adapta, vai embora e vai colocando outro até acertar. É o que fizemos agora. Estávamos acertando. Leva um tempo de adaptação. Em um ano, com todas as dificuldades do Corinthians, com pessoas que deixaram 2 bilhões de problema em 16 anos... Tirei uma camisa de 70, com um time beirando a segunda divisão no Paulista e a Série B no Brasileiro, o que é ridículo. Ainda levei a camisa para 200 milhões em patrocínio, de 900 milhões de receita para 1,15 bilhão"

"Sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina, e tenho mais quatro contratos grandes na mesa do CORI. Não precisava fazer isso, mas sou um cara justo. Quero dividir responsabilidades, são coisas grandes. Fechei a maior parceria de TV, levei nossas contas para a Justiça. Estou errado onde? Estou fazendo as coisas limpas e transparentes, tirando os contratos deles, que não eram bons, e trazendo outros melhores para o Corinthians."

"Tudo o que eu estou falando está documentado. Deixei quatro contratos na mesa deles. A minha parte eu fiz."

Augusto Melo nega golpe no Corinthians

"Paguei com traição. Um ano de ingressos congelados, mesmo sem dinheiro, um dos mais baratos do mundo, para que eu pudesse dar chances para a torcida. O corintiano está sorrindo, dei título paulista, da Copa São Paulo, estamos equacionando algumas situações. Isso é traição?"

"Não fui convidado pela polícia (a me retirar), ao contrário. Eu que fiz um acordo com o Osmar de me retirar; se não, ficaríamos lá a noite inteira ou iríamos para a delegacia resolver, porque no impasse nós estamos certos. Quanto a isso, estou tranquilo. Não dei golpe em ninguém, mesmo porque eu sou contra. Golpe estão tentando me dar desde o primeiro dia, e estão conseguindo."

"Todos falam do estatuto, então têm que cumpri-lo. Não saí numa boa? Não esperneei nem nada, fui buscar meus direitos. Só isso. É isso que eles têm que fazer também. Infelizmente, agora é a Justiça que vai resolver. A minha parte eu fiz. Agora, dar golpe? Sou o primeiro contra. Estou levando, desde o dia que assumi, esse inferno, e com tudo isso, estou conseguindo trabalhar e fazer as coisas que têm que ser feitas pelo Corinthians."

Traição do Osmar Stabile

"Ele ficava nas minhas costas ali embaixo já montando diretoria. Todo mundo sabe disso."

"Eu tinha pessoas em quem eu pensava que podia confiar, e estavam lá para fazer as coisas. Com todas as dificuldades, ainda assim eu sangrava e arrumava dinheiro para pagar as contas."

"Ele deve agradecer, porque eu saí deixando os salários pagos em dia. Claro que temos as dificuldades do dia a dia e precisamos escolher o que pagar, mas este ano era o ano de a gente equacionar. Estávamos tentando fazer o máximo para pagar tudo em dia."

Augusto Melo nega "caixa vazio"

"Tive os meus erros, temos um tempo de adaptação, precisamos aprender algumas coisas. Mas a primeira coisa que temos que fazer é pagar os salários em dia. Como um funcionário vai trabalhar se os salários não estão em dia? Mesmo com todas as dificuldades, há sete meses eles vêm sendo pagos em dia. Fizemos um ambiente legal, um clima legal. De repente, você vê um presidente que fala que não temos um real em caixa na véspera de uma classificação na Sul-Americana e de um jogo contra o Vitória. Como o jogador se sente ouvindo isso? Você nunca me ouviu falar isso na televisão. É obrigação minha: se não tem dinheiro em caixa, eu vou correr atrás, como eu fiz. Corri atrás e consegui arrumar o dinheiro de várias formas."

Caso Vai de Bet

"Não fui eu que negociei com o intermediário. Negociei direto com a empresa. O intermediário foi quem trouxe a empresa. Deixei claro que a comissão eu não pago. Até isso, eu brigo pelo Corinthians. Eu que autorizei os 7%. Nunca falei com o Cassundé."