Athletico recebe proposta por Leo Godoy; Santos não vai cobrir

Imagem: MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO

Do UOL, em Santos (SP)

O Athletico negocia a venda do lateral-direito Leo Godoy ao Independiente, da Argentina. O Santos não vai se opor.

O que aconteceu

O Athletico conversa com o Independiente e outros clubes argentinos pela venda de Leo Godoy. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista César Luis Merlo.

O Santos, que tem Leo Godoy por empréstimo até dezembro, não vai se opor. O Peixe já pensava em devolver o atleta.

O clube da Vila Belmiro tem direito a cobrir qualquer proposta, mas não demonstrou interesse até aqui. Não há taxa de vitrine.

O Santos procura um novo lateral-direito e deve ter Aderlan e Escobar [improvisado] como alternativas. Leo Godoy pode sair, enquanto há a intenção de negociar o jovem JP Chermont.

O Peixe tem alguns nomes no radar para a posição, como o português Wilson Manafá, do Shanghai Shenhua, e Mayke, do Palmeiras. O novo executivo de futebol Alexandre Mattos centraliza essa procura.