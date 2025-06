Ancelotti elogia jogo defensivo da Seleção e espera melhora com Raphinha no ataque

O técnico Carlo Ancelotti aprovou o desempenho da Seleção Brasileira em sua estreia como treinador da equipe, apesar do empate sem gols com o Equador, nesta quinta-feira, em Guayaquil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O treinador italiano elogiou a atuação defensiva do time canarinho, que não ofereceu grandes oportunidades de gol para os rivais equatorianos ao longo dos 90 minutos.

"Creio que foi um bom jogo defensivamente, o time teve uma boa atitude, ordem, boa pressão ofensiva às vezes. Atrás fomos muito bem, não concedemos oportunidades, isso é a parte boa que fizemos. A outra parte poderíamos fazer melhor, ter mais a bola, com um jogo mais fluído. Ao final, o empate foi bom, saímos satisfeitos e com confiança para o próximo jogo", comentou Ancelotti.

Com poucos dias de trabalho, o treinador italiano ainda tem um longo caminho a ser percorrido para resgatar o bom futebol da Seleção Brasileira. Como se não bastasse todos os obstáculos dessa jornada, nesta quinta-feira Carlo Ancelotti teve mais um: o estado ruim do gramado do estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

"A condição do campo era um pouco complicada para jogar mais com a bola, mais complicado de controlar a bola. Tivemos duas boas oportunidades, uma com o Vinícius Júnior e outra com o Casemiro. Temos que considerar a força do rival, porque o Equador fez um grande jogo também", prosseguiu.

"Faltou um pouco de jogo de ataque, porque o Equador defendeu bem, não era fácil buscar espaço entrelinhas, tivemos dificuldade na saída de bola, não conseguimos desenvolver no último terço do campo. Não quero dar desculpas, mas era difícil de jogar com essas condições do campo", completou Ancelotti.

O desempenho ofensivo da Seleção Brasileira também poderia ter sido melhor caso Raphinha não tivesse que cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. O atacante do Barcelona se acostumou a ser rival de Carlo Ancelotti, que aparentemente o considera peça-chave para o setor ofensivo da equipe.

"Obviamente é um trabalho distinto, mas temos a qualidade dos jogadores, que é muito boa. Se não há muito tempo para trabalhar, há a possibilidade de melhorar, porque a qualidade que temos é muito alta. A nível ofensivo vamos melhorar, porque hoje faltou um jogador muito importante, que era o Raphinha", concluiu.