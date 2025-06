Ancelotti escala Brasil com Casemiro, Estêvão e Richarlison contra Equador

A primeira escalação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira está confirmada.

O que aconteceu

Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gérson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr. Esse é o 11 inicial de Ancelotti.

O Brasil está escalado para enfrentar o Equador com Alexsandro Ribeiro, Alex Sandro, Casemiro, Estêvão e Richarlison. Essas são as principais novidades de Ancelotti para a partida de hoje, às 20h (de Brasília), no Monumental de Guayaquil. Marquinhos é o capitão.

A seleção conta com a estreia do zagueiro Alexsandro Ribeiro, do Lille, e tem as voltas de Alex Sandro, Casemiro e Richarlison. Na ausência do suspenso Raphinha e do lesionado Rodrygo, Estêvão ganha chance importante.

Hernán Galíndez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordónez; Pervis Estupiñan, Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda; Nilson Angulo e John Yeboah. Essa é a escalação de Sebastián Beccacece.

O Brasil começa a 15ª das Eliminatórias na quarta colocação, com 21 pontos. O Equador é o vice-líder, com 23.