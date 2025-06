Alvo de Borralho, Nassourdine Imavov muda o discurso e cogita lutar no UFC Paris

Primeiro colocado no ranking e escalado como reserva da próxima disputa pelo título peso-médio (84 kg) do UFC, Nassourdine Imavov parecia disposto a sentar e esperar sua vez de lutar pelo cinturão até 84 kg da liga. Mas, ao que tudo indica, os planos do russo naturalizado francês mudaram - para alívio do brasileiro Caio Borralho.

Ao responder a um fã através da ferramenta 'stories' do seu perfil no 'Instagram', Imavov mudou seu discurso anterior e afirmou que não pretende ficar muito tempo inativo à espera do 'title shot'. Sendo assim, caso seus serviços não sejam necessários na próxima disputa de cinturão, o russo naturalizado francês deve voltar suas atenções para conseguir uma vaga no card do UFC Paris, recentemente anunciado para o dia 6 de setembro.

"Eu não pretendo sentar no meu primeiro lugar do ranking. Estou me preparando para a vaga de reserva no dia 16 de agosto (UFC 319). Se ninguém sair (da luta), vamos desafiar alguém para Paris. Esse é o acordo com o UFC", afirmou Nassourdine.

Borralho de olho

Quem pode se beneficiar dessa mudança de postura por parte de Nassourdine Imavov é o brasileiro Caio Borralho, número seis no ranking até 84 kg do Ultimate. Afastado dos octógonos desde agosto do ano passado, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' vinha - há alguns meses - desafiando o russo naturalizado francês para um duelo, mas esbarrava na aparente falta de interesse do rival. Agora, com seu principal alvo disposto a voltar a lutar ao invés de esperar por um 'title shot', o maranhense pode ter o que tanto queria.

