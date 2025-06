Alex Santana: Corinthians cobra por empréstimo e repassa 100% do salário ao Grêmio; saiba detalhes

A nova gestão do Corinthians, liderada pelo presidente interino Osmar Stabile, concluiu a primeira negociação de um jogador desde que Augusto Melo foi afastado da função. Alex Santana deixa o Timão.

O Timão acertou o empréstimo do volante ao Grêmio. O atleta de 30 anos defenderá o Tricolor Gaúcho até o final desta temporada.

O acordo foi selado com uma cobrança de 100 mil dólares, cerca de R$ 560 mil, que o Grêmio terá de pagar ao Corinthians para o alvinegro ceder o atleta por sete meses.

Os gaúchos também concordaram em assumir o salário de Alex Santana de maneira integral, uma exigência da diretoria corintiana.

Caso o Grêmio queira ficar com o jogador a partir de janeiro de 2026, o Corinthians fixou o valor da venda em 2 milhões de dólares, aproximadamente R$ 11,1 milhões.

Alex Santana: passagem pelo Corinthians

Alex Santana chegou ao Corinthians em julho de 2024 e tem contrato com o clube até dezembro de 2027. Ele foi adquirido junto Athletico-PR, que acionou a Justiça recentemente para cobrar duas parcelas de 900 mil euros, cerca de R$ 11,5 milhões ao todo - sem somar os juros -, que a diretoria corintiana, quando ainda comandada por Augusto Melo, não honrou.

Pelo Timão, Alex Santana participou de 37 partidas, marcou dois gols e não conseguiu se firmar como titular.

Antes de Alex Santana, outro empréstimo que o Corinthians fechou foi com o Cruzeiro, quando o Timão aceitou liberar o lateral por 12 meses, de graça e ainda concordou dividir a responsabilidade pelo pagamento do salário do ex-capitão da equipe.

Ambas as negociações tiveram participação Fabinho Soldado, com a diferença da diretoria acima do executivo.