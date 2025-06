À altura de Pelé? PVC e Alicia avaliam feitos de Lamine Yamal pela Espanha

Na vitória da Espanha sobre a França por 5 a 4, pela Liga das Nações, o atacante Lamine Yamal teve mais uma grande exibição, destacada pelo jornal francês L'Équipe como "À altura de Pelé'. No Fim de Papo, Paulo Vinicius Coelho, o PVC, e Renato Maurício Prado analisaram a comparação.

Na partida, como ressalta o periódico citado, Lamine Yamal chegou ao terceiro gol dele diante da seleção francesa antes de completar 18 anos. Apenas Pelé havia atingido tal marca.

Com o resultado, a Espanha garantiu vaga na final da Liga das Nações, em que vai enfrentar a seleção portuguesa, que eliminou a Alemanha na outra semifinal.

RMP: Lamine Yamal é um fenômeno

É um feito digno de Pelé. Não quer dizer que vai ser o Pelé, mas é um negócio histórico. Ele é um fenômeno. Tem muita coisa para acontecer, a carreira dele pode desandar, mas é um fenômeno.

Pode ser que eu queime a língua, mas acho que a Espanha vai passar por cima de Portugal. Vamos ter Cristiano Ronaldo aos 40 e Lamine Yamal aos 17, dois craques. [...] O Yamal é o Estêvão que já deu certo. O Estêvão vai dar certo, mas o Yamal já deu.

Renato Maurício Prado

PVC: França de hoje tem mais peso que a de 1958

O Yamal fez três gols na França em jogos distintos. O Pelé fez três gols na França em uma semifinal de Copa do Mundo, mas a França não tinha o peso que tem hoje, não era campeã do mundo. Deste ponto de vista, é até maior o feito do Yamal. A França é a maior seleção do século XXI.

Paulo Vinicius Coelho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Fim de Papo na íntegra