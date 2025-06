Zebra francesa derruba outra top 10 e vai à semi em Roland Garros

A francesa Lois Boisson, número 361 do mundo, voltou a aprontar em Roland Garros. Dois dias depois de eliminar a número 3 do ranking, Jessica Pegula, a jovem de 22 anos protagonizou outra grande zebra na Quadra Philippe Chatrier. Nesta quarta-feira, Boisson derrubou a russa Mirra Andreeva (#6) por 7/6(6) e 6/3 e avançou às semifinais do torneio, fazendo a festa da torcida local.

Convidada da organização, Boisson disputa uma chave principal de slam pela primeira vez na carreira e, antes de estrear, tinha no currículo apenas uma participação em torneio de nível WTA. Foi no WTA de Rouen, na França, onde somou uma vitória e uma derrota.

Ao avançar às semifinais, a tenista da casa se torna a atleta de pior ranking nessa fase em um torneio do grand slam nos últimos 40 anos (excluindo atletas que competiram sem ranking). A vitória desta quarta garante sua entrada no top 100. Boisson deve entrar no top 70 mesmo que não volte a vencer no resto da semana.

A próxima adversária de Boisson será a americana Coco Gauff (#2), que venceu a compatriota Madison Keys (#8) por 6/7(6), 6/4 e 6/1, em uma partida nervosa que teve 101 erros não forçados somando as duas atletas. A número 2 do mundo cometeu dez duplas faltas - três delas no tie-break do primeiro set - e saiu atrás no placar, mas conseguiu se recuperar no segundo set e deslanchou no terceiro. Coco terminou a partida com apenas 15 winners e 41 erros não forçados, mas contou com 60 erros não forçados de Madison Keys, que anotou 25 bolas vencedoras.

Zebra veio com duas viradas

Andreeva foi quem começou melhor o jogo, anotando uma quebra de saque e abrindo 3/1. A russa, porém, teria uma jornada cheia de altos e baixos (terminou com 43 erros não forçados), e Boisson se aproveitou disso para crescer no jogo. A francesa, contudo, teve de salvar um set point no nono game do set antes de igualar o placar e forçar o tie-break - quando saiu vencedora depois de salvar outro set point.

A segunda parcial também viu Andreeva sair na frente, fazendo 3/0. Novamente, contudo, a russa passou a errar mais. Quando perdeu o saque e viu Boisson empatar em 3/3, Andreeva também perdeu a paciência. Isolou uma bola, levou uma advertência e foi vaiada pela torcida francesa. Depois disso, o jogo foi todo de Boisson, que tomou a frente e não vacilou até fazer 6/3 e carimbar sua vaga nas semifinais.