Zé Roberto aprova estreia do Brasil na Liga das Nações e já foca nos EUA: 'Não podemos bobear'

O perfeccionista José Roberto Guimarães não escondeu sua satisfação com a estreia da renovada seleção brasileira de vôlei nos 3 a 0 sobre a República Checa, no Maracanãzinho, pela Liga das Nações. Após o triunfo por 25/21, 25/10 e 25/17, o comandante elogiou suas jogadoras, admitiu que ainda tem pontos a serem melhorados e já mostrou-se focado nos Estados Unidos, rival desta quinta-feira, às 21 horas.

"Para uma estreia foi uma partida que me agradou. Temos um time que saca bem, que é agressivo, mas precisar melhorar a precisão", afirmou o treinador, citando as virtudes das europeias no jogo para mostrar o que espera ajustar.

"A República Checa usou muito o nosso bloqueio e isso precisa ser ajustado. Gostei de algumas situações de posicionamento da nossa defesa, tocamos em bolas importantes. Jogo de estreia, ajuste de tempo e ritmo. O importante é conseguir ajustar cada vez mais a velocidade, a altura", pontuou. "E temos que cometer menos erros e melhorar a velocidade dos contra-ataques."

Sem estrelas que estiveram nos jogos olímpicos de Paris-2024, Zé Roberto agora aposta em jovens talentosas, casos de Ana Cristina, Júlia Bergmann, Júlia Kudiess, Tainara, Laís, entre outras. E sabe que suas comandadas precisarão de maior concentração contra os Estados Unidos.

"Os Estados Unidos estão com um time novo, mas é uma equipe se bobearmos vai crescer bastante na partida", disse, pedindo foco desde o início contra a seleção norte-americana, também bastante renovada na Liga das Nações.

"O terceiro set dos Estados Unidos contra a Itália foi bem parelho. A Itália venceu bem nos dois primeiros sets, mas depois elas cresceram, se movimentaram melhor e cometeram menos erros. Esse é os Estados Unidos que esperamos e a expectativa é sempre de uma partida difícil", advertiu.