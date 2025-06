Zagueiro emprestado pelo Palmeiras desperta interesse de europeus e avalia próximos passos da carreira

Emprestado pelo Palmeiras, Gabriel Vareta encerrou sua primeira temporada no futebol internacional. O zagueiro de 20 anos, formado na base do clube paulista, conquistou espaço no Al-Fayha e fechou o ciclo inicial no futebol saudita como titular.

Com o desempenho na Arábia Saudita, em sua estreia no profissional, Gabriel Vareta atraiu olhares de outros clubes sauditas e de equipes europeias, que negociam com o zagueiro. Os nomes dos clubes foram mantidos em sigilo enquanto a negociação acontece. O vínculo de empréstimo com o Al-Fayha tem validade até o dia 10 de julho.

A Gazeta Esportiva apurou que a tendência é que Gabriel Vareta seja mesmo negociado e não retorne ao Verdão nesta janela. O zagueiro avaliou positivamente sua primeira passagem na Arábia Saudita, com sensação de evolução.

"Foi uma experiência que me fez crescer muito, dentro e fora de campo. Quando cheguei, sabia que seria um desafio grande, por ser minha primeira vez jogando fora do Brasil, mas fui bem recebido e consegui me adaptar rapidamente. Hoje me sinto mais confiante, mais maduro e preparado para os próximos passos da minha carreira", avaliou o zagueiro.

Vareta chegou ao Al-Fayha no início deste ano por empréstimo, após mais de uma década defendendo o Palmeiras. Ao todo, o zagueiro disputou 12 jogos, sendo oito como titular. Pelo clube saudita, ele conquistou cinco empates, sofreu dois empates e cinco derrotas.

"Poder atuar em um campeonato que está atraindo cada vez mais grandes jogadores, como Cristiano Ronaldo, Benzema e Firmino, é uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme. Cada jogo aqui tem um peso e uma exigência muito grandes, e isso tem me motivado ainda mais a evoluir", afirmou.

Na base do Palmeiras, Gabriel Vareta acumulou conquistas como dois Paulistas sub-20 (2021 e 2023), um Campeonato Brasileiro sub-17 (2022), uma Copa do Brasil sub-17 (2022) e o título do Brasileiro sub-20 em 2024. Antes de ser emprestado, ainda disputou a Copinha, sendo titular.