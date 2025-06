Vasco avança em preparação para pegar o São Paulo pelo Brasileiro

Nesta quarta-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco encerrou sua preparação para enfrentar o São Paulo, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na quinta (12/06), no Morumbis, a partir das 21h30 (de Brasília).

Sob o comando de Fernando Diniz e sua comissão técnica, o elenco cruzmaltino participou de atividades com bola, enquanto os goleiros realizaram treinamentos de defesa.

Na noite do último sábado, a equipe carioca recebeu o Red Bull Bragantino, pela décima rodada do torneio nacional, permaneceu com dez pontos, na 15ª colocação da tabela, e só não entrou na zona de rebaixamento por critérios de desempate.

O Cruzmaltino venceu apenas uma das últimas sete partidas (cinco derrotas e um empate) e busca retomar o caminho dos triunfos.