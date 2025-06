Ultimate divulga uniformes personalizados dos campeões para o UFC 316; veja

Assim como já acontece há algum tempo quando títulos estão em jogo nos eventos numerados do Ultimate, os campeões Merab Dvalishvili e Julianna Peña subirão no octógono do UFC 316, neste sábado (7), com uniformes feitos especialmente para eles. A vestimenta dos dois, por sinal, servirá como uma homenagem às raízes de ambos (veja abaixo ou clique aqui e aqui).

Atual dono do cinturão peso-galo (61 kg) masculino do UFC, Merab vai entrar em ação com um short com detalhes e cores que fazem alusão à Geórgia, seu país natal. O campeão terá pela frente neste sábado, na luta principal do show, um velho conhecido, o americano Sean O'Malley, a quem derrotou para conquistar o título da categoria, em setembro do ano passado.

Já a americana de ascendência venezuelana e mexicana vestirá um uniforme personalizado pela Venum - fornecedora de material esportivo do Ultimate - com as bandeiras dos três países que representa estampadas. Em seu segundo reinado na divisão peso-galo feminina do Ultimate, Peña vai tentar defender seu título contra a judoca Kayla Harrison, bicampeã olímpica, no 'co-main event' do UFC 316, em Newark (EUA).

Favorito e zebra

Apesar de chegarem como atuais campeões de suas respectivas categorias, Merab Dvalishvili e Julianna Peña entrarão no octógono do UFC 316 em situações opostas, pelo menos nas bolsas de apostas. Enquanto o georgiano é favorito para sua revanche contra Sean O'Malley, a americana de ascendência venezuelana e mexicana aparece como grande zebra diante de Kayla Harrison para os apostadores.

