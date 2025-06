Tumulto perto de estádio de críquete deixa ao menos 11 mortos na Índia

BENGALURU, Índia (Reuters) - Pelo menos 11 pessoas morreram em um tumulto do lado de fora de um estádio de críquete em Bengaluru, na Índia, onde estava sendo realizado um evento para comemorar o primeiro título do Royal Challengers Bengaluru na Indian Premier League, informaram autoridades nesta quarta-feira.

O Bengaluru venceu o Punjab Kings na partida final do torneio na terça-feira.

Milhares de pessoas, algumas delas agitando a bandeira vermelha da equipe, se enfileiraram nas ruas que levam ao Estádio Chinnaswamy, no coração da cidade, quando a equipe de críquete chegou ao local em um ônibus no final da tarde, mostraram os canais de televisão, com alguns escalando árvores e o muro do estádio para uma visão melhor.

Enquanto a celebração prosseguia, algumas pessoas do lado de fora, sem credenciais, tentaram passar pelos portões e houve mais confusão entre o local e a arena principal, informou a polícia.

Imagens do local mostraram pessoas escalando outras.

Pelo menos 11 pessoas morreram e 47 ficaram feridas no incidente, disse o ministro-chefe do Estado de Karnataka, Siddaramaiah, que usa apenas um nome.

"Em um momento de celebração, este lamentável evento não deveria ter acontecido. Estamos tristes com isso. Os torcedores que compareceram superaram nossas expectativas", declarou ele aos repórteres.

As imagens após o tumulto mostraram um policial carregando um espectador ferido para uma ambulância, enquanto as pessoas se reuniam em torno de uma segunda pessoa que estava aparentemente inconsciente no chão.

Confusões e outros acidentes não são incomuns quando grandes multidões se reúnem na Índia, inclusive durante eventos religiosos.

Pelo menos 30 pessoas morreram em um tumulto no festival hindu Maha Kumbh em janeiro, quando dezenas de milhões de pessoas se reuniram para dar um mergulho nas águas sagradas em seu dia mais auspicioso.

(Por Sethuraman N R e Haripriya Suresh)