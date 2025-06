Transmissão ao vivo de Botafogo x Ceará pelo Brasileirão: veja onde assistir

Botafogo e Ceará se enfrentam hoje, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo da partida será feita com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Os donos da casa, com 15 pontos, vêm de uma vitória longe de casa. O Glorioso visitou o Santos na Vila Belmiro e venceu por 1 a 0, no fim de semana.

Com o mesmo número de pontos, o Ceará tenta se reerguer após ser derrotado em casa pelo Atlético-MG. O Vozão perdeu por 1 a 0, na Arena Castelão.

Botafogo x Ceará -- Campeonato Brasileiro 2025