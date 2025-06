Torcida entende que Santos deve focar no setor ofensivo nesta janela de transferências

Com a janela de transferências especial para o Mundial de Clubes, o Santos tem a chance de contratar novos jogadores para seu elenco. A torcida do Peixe entende que o setor ofensivo precisa de mais atenção do clube neste período.

Em enquete promovida pela Gazeta Esportiva na terça-feira, 38,38% dos torcedores são a favor da contratação de um atacante. Em seguida, 27,03% defendem a chegada de um lateral, 17,84% de um zagueiro, 15,68% de um meio-campista e apenas 1,08% de um goleiro.

Torcida do Santos entende que clube deve priorizar ataque na janela de transferências. (Foto: Reprodução / Gazeta Esportiva)

O setor ofensivo é um dos principais problemas do time da Baixada Santista. Com apenas oito gols, o Santos tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, ao lado do Juventude. A falta de efetividade no ataque tem comprometido os resultados e é motivo de preocupação para a comissão técnica.

Por outro lado, a defesa mostra um desempenho um pouco mais consistente. Com 12 gols sofridos, está entre as dez menos vazadas da Série A. No entanto, o time conseguiu não sofrer tentos em apenas três das 11 partidas até aqui, o que evidencia a necessidade de maior solidez defensiva.

A janela de transferências, aberta oficialmente na última segunda-feira, segue até a próxima terça-feira. Trata-se de um período excepcional autorizado pela CBF em razão da realização do Mundial de Clubes da Fifa, que acontecerá entre junho e julho deste ano.