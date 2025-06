Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira recusou proposta do Al-Hilal às vésperas da Copa do Mundo de Clubes

O técnico Abel Ferreira ainda não acertou sua renovação com o Palmeiras, mas parece ter dado a garantia que fica no clube pelo menos para cumprir seu atual vínculo, que tem validade até dezembro deste ano. Há cerca de 20 dias, o treinador recusou uma proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para assumir o cargo deixado por Jorge Jesus.

De acordo com a ESPN, o time saudita sinalizou com uma oferta salarial de 20 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 128 milhões). A Gazeta Esportiva apurou que a negativa partiu do próprio treinador, e que o clube saudita não procurou o Palmeiras para avançar na negociação.

Abel Ferreira e Palmeiras têm conversas para a renovação em andamento. O desejo da presidente Leila Pereira é ampliar o vínculo do treinador até o fim de seu mandato, que é até 2027. A definição do futuro do português no Verdão só deve ser definido depois do Mundial.

Com base nas últimas declarações de Abel Ferreira, o treinador está satisfeito no clube, principalmente no que diz a respeito do elenco que tem em mãos nesta temporada. O técnico português já revelou que considera ter o melhor plantel desde sua chegada, em 2020, pelas opções por posição.

Focado no Palmeiras, portanto, Abel Ferreira prepara a equipe para a disputa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, que acontece entre junho e julho deste ano nos Estados Unidos. A delegação palmeirense estreia no torneio no dia 15, contra o Porto, no MetLife Stadium, Nova Jersey, a partir das 19 horas (de Brasília).

Depois de ouvir a negativa de Abel Ferreira, o Al-Hilal encaminhou a contratação do técnico Simone Inzaghi, que foi vice-campeão da Liga dos Campeões pela Inter de Milão após derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain.